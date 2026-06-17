Hà Nội khởi công đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị vào tuần tới

TPO - “Vào thứ hai tuần tới, thành phố sẽ khởi công đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị, những tuyến quan trọng nhất của thành phố để cụ thể hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm dựa trên nền tảng của giao thông đường sắt đô thị”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin.

Chiều 17/6, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Hà Nội đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển

Tại buổi gặp mặt, đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến, nhấn mạnh, hiện nay Hà Nội đang triển khai rất nhiều việc lớn, việc khó, thậm chí có nhiều việc chưa có tiền lệ. Hà Nội cũng đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều chính sách, hoạt động chăm lo cho đời sống nhân dân… khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn, Hà Nội tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đặc biệt, cần chủ động cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí để tăng cường sự đồng thuận xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện, triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hải.



Trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí truyền thông, đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong những năm qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoá những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương với Thủ đô Hà Nội. Hà Nội đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố được quan tâm chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các mô hình Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng thuận. Hà Nội hướng tới trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Vũ Đại Thắng cũng nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Các cân đối lớn của nền kinh tế Thủ đô được bảo đảm, thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư nước ngoài duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. Thành phố tập trung cao độ thực hiện Nghị quyết 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bởi đây thực sự là một động lực tăng trưởng mới của thành phố Hà Nội.

“Thành phố cũng chủ động thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển các đô thị, thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng như mô hình tiếp cận mới về nhà ở như mô hình nhà ở cho thuê”, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Khởi công đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thúc đẩy các giải pháp để đạt tăng trưởng 2 con số. Nhiều dự án trọng điểm đang và sẽ tiếp tục được triển khai, đặc biệt là các tuyến đường hạ tầng vành đai, các tuyến đường sắt đô thị và các tuyến giao thông kết nối vùng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Hải.



“Cụ thể, vào thứ hai tuần tới, thành phố sẽ khởi công đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị, những tuyến quan trọng nhất của thành phố để cụ thể hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm dựa trên nền tảng của giao thông đường sắt đô thị”, ông Vũ Đại Thắng thông tin.

Ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, thành phố sẽ khởi công ngay xây dựng khoảng gần 8.000 căn hộ cho thuê ở ba địa điểm với những mô hình khác nhau, từ đầu tư bằng ngân sách thành phố đến nguồn vốn xã hội hóa. Các dự án quy mô lớn khác đã khởi công như: Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án cải tạo mở rộng tuyến đường bên Hồ Tây, là những dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo lập không gian phát triển mới, hình thành các cực tăng trưởng, các trung tâm tăng trưởng theo đúng quy hoạch của Thủ đô, nhằm nâng cao chất lượng đô thị và đời sống người dân”, Chủ tịch Hà Nội cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, các dự án này đều có quy mô lớn về kinh phí, diện tích đất phải thu hồi và bố trí tái định cư, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Thành phố xác định rõ nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chỉ triển khai khi có sự đồng thuận cao nhất của người dân và chỉ triển khai khi đã hoàn thành tất cả các khu tái định cư thế hệ mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, đảm bảo nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ…

Khẳng định thành phố cũng luôn quan tâm đến các vấn đề về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đặc biệt là bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, trong tuần tới, Hà Nội sẽ nhận bàn giao Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì về thành phố quản lý. Đây là cơ sở để Hà Nội tiếp tục củng cố và khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, tạo điều kiện phát triển hơn nữa về văn hóa, du lịch và tính hội tụ của Thủ đô.

“Trong thời gian tới, thành phố sẽ chủ động và nhanh chóng hơn trong việc cập nhật thông tin với các cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận, để người dân và cộng đồng đồng hành, chia sẻ cùng những chủ trương lớn này”, ông Vũ Đại Thắng nói, cho rằng, những định hướng lớn như vậy sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của Hà Nội với tư cách là Thủ đô, là trái tim của cả nước, tạo nền tảng và động lực để thành phố tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, tầm nhìn xa và trách nhiệm cao hơn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.