Ăn nấm hái sau nhà, 3 người trong gia đình nhập viện lúc nửa đêm

TPO - Ba người trong cùng một gia đình ở Tây Ninh nhập viện sau khi ăn nấm hái sau nhà. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm đầu mùa mưa.

Ngày 17/6, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình nhập viện do nghi ngộ độc nấm sau bữa ăn tối.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thăm khám cho các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn nấm mọc tự nhiên.

Theo người nhà, khoảng 100 gram nấm mọc tự nhiên phía sau nhà có màu nâu sẫm và hình dáng giống nấm mối, được hái về chế biến thức ăn. Khoảng 3 giờ sau khi ăn, cả 3 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, các bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng có biểu hiện rối loạn tiêu hóa rõ rệt. Các bác sĩ nhận định đây là nhóm triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm, thường xảy ra trong vòng dưới 6 giờ sau khi ăn nấm.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo người bệnh vẫn cần được theo dõi sát vì không loại trừ khả năng bữa ăn có lẫn nhiều loại nấm khác nhau, trong đó có những loại chứa độc tố gây tổn thương gan, thận hoặc hệ thần kinh.

Mùa mưa là thời điểm nhiều loại nấm phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu nhận biết sai chủng loại.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã ghi nhận 8 trường hợp rối loạn tiêu hóa liên quan đến ăn nấm, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm trước. Số trường hợp nhập viện có xu hướng gia tăng từ đầu mùa mưa, đặc biệt trong các tháng 5 và 6.

Qua điều tra dịch tễ và khai thác bệnh sử, nguyên nhân ngộ độc chủ yếu liên quan đến việc ăn các loại nấm mọc tự nhiên, không xác định được chủng loại và nguồn gốc.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên hái và sử dụng nấm mọc hoang dã làm thực phẩm, kể cả khi có hình dạng giống các loại nấm ăn được. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn nấm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.