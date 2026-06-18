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Đại án Việt Á tại Đắk Lắk: Phan Quốc Việt bị đề nghị 5-6 năm tù

Huỳnh Thủy

TPO - Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.

Chiều qua, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử Phan Quốc Việt - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.

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Bị cáo Phan Quốc Việt tại toà.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt từ 5 đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với bị cáo Định Lê Lê Na, nhân viên marketing Công ty Việt Á và Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk), đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị mức án từ 5 đến 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Trần Huyền Phú An – cựu Giám đốc Công ty An Việt, bị đề nghị mức án 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với hai tội danh từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị mức án từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với hai tội danh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 3 tháng tù.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á; Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Trưởng phòng Cung ứng Công ty Dược phẩm Huế; Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á; Lê Thị Nguyệt Hà và Phan Thị Thanh Huyền, nhân viên Cửa hàng Tân Thành; Trịnh Quang Trí - cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk; Đặng Minh Tuyết – cựu Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk.

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Đại diện VKSND giữ quyền công tố đã đề nghị các mức án cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, trong quá trình mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, các bị cáo đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, hợp thức hóa hồ sơ và thực hiện các thủ tục trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai với phần tranh luận giữa đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, các luật sư bào chữa và các bị cáo trước khi HĐXX nghị án, tuyên án.

Huỳnh Thủy
#Việt Á #Đắk Lắk #Phan Quốc Việt #vụ án #tù giam

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