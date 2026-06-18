Gia Lai quy định nguyên tắc đặt tên thôn, tổ dân phố khi sắp xếp lại

TPO - UBND tỉnh Gia Lai quy định nguyên tắc đặt tên thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp lại phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, phong tục, khuyến khích giữ gìn các địa danh truyền thống, các tên gọi đã gắn bó, quen thuộc.

Ngày 18/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cũng như số người hoạt động không chuyên trách. Việc sắp xếp này bảo đảm thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở và chất lượng hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Gia Lai có địa bàn rộng, nhiều thôn, tổ dân phố.

Sau khi thực hiện, toàn tỉnh Gia Lai sẽ sắp xếp từ 2.693 thôn, tổ dân phố còn 1.400 (giảm 1.293 thôn, tổ dân phố). Đối với việc đặt tên thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Gia Lai quy định nguyên tắc đặt tên mới phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán địa phương.

Tỉnh Gia Lai cũng khuyến khích giữ gìn các địa danh truyền thống, các tên gọi đã gắn bó, quen thuộc và ổn định lâu dài với cộng đồng dân cư. Trường hợp hợp nhất, tổ chức lại thì ưu tiên giữ lại tên gọi của thôn, tổ dân phố có quy mô dân số lớn hơn, có lịch sử hình thành lâu đời hoặc có giá trị văn hóa đặc biệt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã phường xây dựng đề án tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND xã, phường thông qua đề án, đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6.