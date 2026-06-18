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Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành

Phùng Linh

TPO - Sau hơn 4 năm vận hành, hạ tầng tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của người dân.

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Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 2A) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động, bắt đầu từ tháng 11/2021 sau 10 năm xây dựng.
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Đầu tháng 6, một mảng vữa trang trí dày 5 cm từ ga Văn Khê (tuyến Cát Linh - Hà Đông) đã bất ngờ rơi trúng xe buýt BRT làm vỡ kính. Theo Hà Nội Metro, do không có lưới liên kết bên trong nên dưới tác động của thời tiết và rung chấn sau thời gian vận hành, lớp vữa này đã bị nứt và bong tróc, tuy nhiên sự cố không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của nhà ga. Đáng nói, sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt nhanh BRT hôm 9/6.
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Không riêng ga Văn Khê, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong nhiều hạng mục tại hàng loạt nhà ga khác trên toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông cho thấy tình trạng xuống cấp tương tự.
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Ghi nhận tại ga Văn Quán, ga Phùng Khoang,.. một số tấm kính cường lực lan can sát lối đi hành khách đã bị nứt vỡ toàn bộ bề mặt. Đáng chú ý, vị trí này nằm ngay trên trục đường Nguyễn Trãi có mật độ giao thông dày đặc, nhưng hiện tại mới chỉ được căng dây cảnh báo tạm thời, chưa được thay mới.
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Đáng lo ngại, các tấm kính này đều nằm ở vị trí trên cao, ngay phía dưới là những tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại lớn
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Sau thời gian vận hành, một mảng thép thuộc kết cấu nhà ga Văn Quán cũng đã bị bong rơi, biến mất.
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Tại khu vực gầm ga Láng, nhiều tấm ốp trần đã bị biến dạng, xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
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Thậm chí, có vị trí tấm ốp đã rụng hoàn toàn, trơ trọi phần kết cấu bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho không gian phía dưới.
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Đáng nói, tuyến metro này chạy dọc theo các trục đường huyết mạch vốn luôn có mật độ phương tiện di chuyển dày đặc.
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Việc nhiều hạng mục hạ tầng xuống cấp kéo dài không chỉ tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách sử dụng tàu hằng ngày, mà những hư hỏng tại các vị trí trên cao còn làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với dòng người tham gia giao thông tấp nập ngay phía dưới.
Phùng Linh
#metro #Cát Linh - Hà Đông #an toàn #nhà ga #Đường sắt cát Linh - Hà Đông #Metro Hà Nội xuống cấp

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