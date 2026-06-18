Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành

TPO - Sau hơn 4 năm vận hành, hạ tầng tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của người dân.
Đầu tháng 6, một mảng vữa trang trí dày 5 cm từ ga Văn Khê (tuyến Cát Linh - Hà Đông) đã bất ngờ rơi trúng xe buýt BRT làm vỡ kính. Theo Hà Nội Metro, do không có lưới liên kết bên trong nên dưới tác động của thời tiết và rung chấn sau thời gian vận hành, lớp vữa này đã bị nứt và bong tróc, tuy nhiên sự cố không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của nhà ga. Đáng nói, sau sự cố mảng vữa tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt nhanh BRT hôm 9/6.
Ghi nhận tại ga Văn Quán, ga Phùng Khoang,.. một số tấm kính cường lực lan can sát lối đi hành khách đã bị nứt vỡ toàn bộ bề mặt. Đáng chú ý, vị trí này nằm ngay trên trục đường Nguyễn Trãi có mật độ giao thông dày đặc, nhưng hiện tại mới chỉ được căng dây cảnh báo tạm thời, chưa được thay mới.
Thậm chí, có vị trí tấm ốp đã rụng hoàn toàn, trơ trọi phần kết cấu bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho không gian phía dưới.