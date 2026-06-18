Một số hạng mục tuyến metro Cát Linh - Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành

TPO - Sau hơn 4 năm vận hành, hạ tầng tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn của người dân.