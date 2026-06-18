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Thông tin mới nhất vụ 17 ngôi mộ bị san gạt ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Sau vụ 17 ngôi mộ của 16 hộ dân tại xã Gia Bình (Bắc Ninh) bị san gạt khiến nhiều người quan tâm, đơn vị thi công đã làm việc với các gia đình liên quan, thống nhất phương án đền bù, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sáng 18/6, ông Lương Trung Hậu – Chủ tịch UBND xã Gia Bình cho biết, vụ việc đơn vị thi công san nền (Công ty Cổ phần Thái Minh Group) đã san gạt nhầm 17 ngôi mộ của 16 hộ dân tại nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Xuyên xảy ra vào tối 13/6.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh sự việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Gia Bình, đến chiều 17/6, nhà đầu tư đã làm việc, đối thoại với người dân và thống nhất phương án khắc phục hậu quả vụ việc.

Trước mắt, chiều nay (18/6), nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương làm lễ cầu siêu và thắp hương từng hộ gia đình có phần mộ bị san gạt. Mức hỗ trợ tiền, nhà đầu tư và các gia đình đã được trao đổi, thống nhất với nhau.

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Hiện trường vụ việc.

Ông Hậu cho biết thêm, nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Xuyên nằm trong tổng thể dự án 142 ha đất tái định cư. Các ngôi mộ ở đây không thuộc diện phải di dời. Khu vực này vẫn quy hoạch là đất nghĩa trang và cây xanh. Có thể do nhầm lẫn nên đơn vị thi công đã vô tình san gạt nhầm 17 ngôi mộ của người dân.

Hiện, khu vực 17 ngôi mộ bị san gạt đang được quây tôn, dựng mái che bảo vệ các phần mộ và xác định chính xác vị trí từng ngôi mộ nhằm tạo điều kiện cho các gia đình thực hiện việc hương khói, chăm sóc phần mộ người thân.

Nguyễn Thắng
#Vụ san gạt mộ nhầm Bắc Ninh #Xác minh và xử lý sự cố #Đền bù và hỗ trợ gia đình #Quản lý đất nghĩa trang

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