Công an xã mở lớp võ miễn phí cho trẻ em

TPO - Không chỉ dạy võ miễn phí cho hơn 100 thanh thiếu nhi địa phương, Công an xã An Nông (Thanh Hóa) còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, ý thức pháp luật, góp phần tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh và an toàn cho trẻ em.

Clip: Công an xã dạy võ cho trẻ em vùng quê Thanh Hóa.

Những ngày hè này, mỗi buổi chiều, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông (Thanh Hóa) lại trở nên nhộn nhịp với tiếng hô tập luyện của hơn 100 em nhỏ. Nơi vốn quen thuộc với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự nay trở thành một “sân tập đặc biệt”, mang đến môi trường rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên địa phương.

Xuất phát từ mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh trong dịp hè, Đoàn Thanh niên Công an xã An Nông đã tham mưu triển khai lớp Taekwondo miễn phí dành cho trẻ em trên địa bàn. Ngay khi thông tin được công bố, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ người dân.

Công an xã An Nông tổ chức lớp Taekwondo miễn phí cho 102 thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn trong dịp hè năm 2026.

Trung tá Vũ Thị Lan, Trưởng Công an xã An Nông cho biết, chỉ trong thời gian ngắn lớp học võ miễn phí đã có gần 300 phụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất và diện tích sân tập còn hạn chế, đơn vị hiện mới tiếp nhận được 102 học viên.

Ba buổi chiều mỗi tuần, sân tập tại trụ sở Công an xã lại vang lên tiếng hô đều đặn của các em nhỏ. Từ những động tác khởi động cơ bản đến các kỹ thuật đầu tiên của môn Taekwondo, tất cả đều được hướng dẫn tận tình bởi các cán bộ công an và huấn luyện viên.

Điểm đặc biệt của lớp học không chỉ nằm ở việc được học võ miễn phí mà còn ở chính những người đứng lớp. Bên cạnh vai trò là huấn luyện viên, họ còn là những cán bộ công an đang trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong mỗi buổi học, các kỹ thuật tự vệ được lồng ghép với những bài học về kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân. Thay vì những bài giảng khô khan, các em được tiếp cận kiến thức thông qua những câu chuyện gần gũi, những lời nhắc nhở chân tình trong quá trình tập luyện.

Các em học sinh hào hứng tham gia các buổi tập Taekwondo dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên và cán bộ Công an xã An Nông.

“Mục tiêu của lớp học không chỉ là nâng cao sức khỏe mà còn giúp các em hình thành tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi em sau khóa học sẽ trưởng thành hơn về thể chất, bản lĩnh hơn trong cuộc sống và trở thành những tuyên truyền viên tích cực về nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật tại địa phương”, Thượng úy Nguyễn Tài Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã An Nông chia sẻ.

Theo Công an xã An Nông, dù địa phương không phải là điểm nóng về an ninh, trật tự nhưng qua quá trình nắm tình hình, đơn vị nhận thấy vẫn còn một số thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, định hướng trong thời gian nghỉ hè. Từ thực tế đó, lớp học võ được xây dựng nhằm tạo môi trường sinh hoạt tích cực, giúp các em tránh xa những thói quen không lành mạnh và giảm nguy cơ vi phạm pháp luật.

Mô hình cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Thắm, ở thôn Nga Nha Thượng, cho biết con chị tham gia lớp học ngay từ những ngày đầu và có nhiều thay đổi tích cực.

“Cháu hào hứng mỗi khi đến lớp, khỏe mạnh hơn, năng động hơn và có ý thức tự giác tốt hơn trước. Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các cháu trong dịp hè”, chị Thắm cho hay.

Lớp học đặc biệt trong mùa hè.

Không chỉ dừng lại ở lớp học võ, Công an xã An Nông còn triển khai mô hình “Công an xã An Nông với thế hệ trẻ và pháp luật”. Các buổi tuyên truyền được tổ chức định kỳ với nhiều hình thức sinh động như trình chiếu video, trao đổi tình huống thực tế, thảo luận nhóm và ký cam kết chấp hành pháp luật.

Nội dung tập trung vào những vấn đề gần gũi với thanh thiếu niên như phòng chống ma túy học đường, bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, phòng chống đuối nước, kỹ năng tham gia giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo Công an xã An Nông cho biết, theo kế hoạch, mỗi tháng sẽ có ít nhất hai chuyên đề được tổ chức. Đối với những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, cán bộ đơn vị sẽ theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ, định hướng phù hợp.