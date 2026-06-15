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Đá lớn rơi vào nhà, người dân bị mắc kẹt ở Cao Bằng

Anh Trọng

TPO - Sáng 15/6, tại xóm Tắc Kha, xã Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng), một tảng đá khoảng 15m3 lăn từ trên núi xuống làm gãy đổ một phần căn nhà gỗ ba gian của gia đình ông Nông Văn Tám, khiến 2 người thân của ông Tám bị mắc kẹt ở trong nhà.

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Người dân gặp nạn do đá lăn được đại diện chính quyền đưa đến bệnh viện điều trị.

Cũng trong ngày 15/6, trên Quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Bản Phạn và xã Quang Long, một tảng đá lớn nặng hàng tấn cũng lăn từ trên đỉnh núi xuống giữa đường. Rất may, thời điểm đá lăn, không có người dân và phương tiện đi lại nên không gây thiệt hại về người và của.

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Sáng 15/6, một tảng đá lớn rơi xuống Quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Bản Phạn, đoạn xã Quang Long, Cao Bằng.

Trước đó, vào ngày 12/6, một vụ tai nạn do đá lở cũng đã xảy ra tại Km86 Quốc lộ 34, đoạn gần cầu treo Nam Quang, xã Bảo Lâm, khiến chị Lý Thị Trang (SN 1989), trú tại xã Chợ Đồn (tỉnh Thái Nguyên), đang đi xe máy trên đường bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Thời gian qua, Cao Bằng cũng như các tỉnh miền núi phía Đông Bắc khác đang có mưa khiến nhiều vách đất, đá trên các quả núi ven đường, khu dân cư đã no nước, tiềm ẩn nguy cơ đất đá rơi, lăn. Chính quyền các địa phương khuyến cáo, khi có mưa và gió lớn người dân hạn chế ra đường, chằng chống nhà cửa vững chắc và thường xuyên theo dõi tình hình dự báo thời tiết, thông báo của chính quyền địa phương để chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở.

Anh Trọng
#mưa lũ #giao thông #đá rơi #Cao Bằng

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