Người dân 5 xã biên giới Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 155 khẩu súng và hơn 2300 viên đạn

TPO - Trong đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hàng trăm loại vũ khí, trong đó có 155 khẩu súng tự chế cùng hàng nghìn viên đạn.

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với công an 5 xã biên giới tổ chức chương trình tuần cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng Công an tuyên truyền cho người dân về phòng, chống tội phạm.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân 5 xã đã tự nguyện giao nộp 155 khẩu súng tự chế các loại, 10 linh kiện súng, 2.372 viên đạn, 55 vũ khí thô sơ và 2 quả pháo.

Thượng tá Lương Đức Đảng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, mục tiêu của chương trình là giúp người dân nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời nâng cao nhận thức về các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

"Qua chương trình, lực lượng công an mong muốn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là tại khu vực biên giới", thượng tá Đảng nhấn mạnh.

Lực lượng công an trao tặng 270 phần quà gồm nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho người dân.

Người dân giao nộp súng cho lực lượng Công an xã Quảng Trực.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, kết quả trên cho thấy hiệu quả tích cực của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đồng thời phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại khu vực biên giới.