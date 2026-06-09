Mang súng đến nhà đòi nợ, 4 đối tượng bị khởi tố

TPO - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, nhóm 4 đối tượng ở Hà Tĩnh đã mang theo súng bắn đạn cao su cùng nhiều hung khí tìm đến nhà “con nợ” để giải quyết. Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị bắn trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (SN 1994, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Ánh Dương (SN 2003, xã Cẩm Xuyên), Trần Viết Đức (SN 2002, xã Đức Quang) và Phan Đình Dũng (SN 1994, phường Long Nguyên, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Anh T. bị thương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VKS

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 30/5, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thanh toán khoản vay, Phan Đình Hoạt cùng các đối tượng Dương, Đức và Dũng đã chuẩn bị súng bắn đạn cao su, gậy baton và gậy bóng chày, sau đó di chuyển bằng ô tô đến nhà anh T. (SN 1993, ở xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) để đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Hoạt đã dùng súng bắn đạn cao su bắn vào anh T., khiến nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.