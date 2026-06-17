Lấy mẫu nước ở đập thủy lợi xác định nguyên nhân cá chết bất thường

TPO - Hàng loạt cá chết nổi trắng mặt nước tại đập thủy lợi Ba Tru, xã Tân Kỳ, Nghệ An trong nhiều ngày qua khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương đã lấy mẫu nước xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Ngày 17/6, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về hiện tượng nước đổi màu, có mùi hôi và cá chết tại đập thủy lợi Ba Tru, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, cán bộ chuyên môn và người dân kiểm tra hiện trường, đồng thời lấy mẫu nước để xét nghiệm.

“Chỉ khi có kết quả phân tích mẫu nước mới có thể xác định chính xác nguyên nhân cá chết, từ đó đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người dân và công tác bảo vệ môi trường”, ông Quý nói.

Những ngày gần đây, người dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ không khỏi lo lắng khi chứng kiến tình trạng cá chết bất thường tại đập thủy lợi Ba Tru. Cá nổi dày đặc trên mặt nước, tập trung nhiều ở khu vực ven bờ, bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực.

Hình ảnh cá chết bất thường tại đập thủy lợi Ba Tru ( Tân Kỳ, Nghệ An)

Ghi nhận tại hiện trường, số lượng cá chết khá lớn, chủ yếu là cá rô phi và cá mè. Một số người dân cho biết hiện tượng này xuất hiện từ khoảng 4 ngày trước và kéo dài cho đến nay. Dù vậy, lượng cá chết vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để.

“Trước đây đập chưa từng xảy ra tình trạng như thế này. Những ngày gần đây, nước có dấu hiệu đổi màu, cá nổi lên rồi chết hàng loạt khiến người dân rất lo lắng”, một người dân địa phương cho hay.

Đập Ba Tru là công trình thủy lợi quan trọng của địa phương, phục vụ tích trữ nước cho sản xuất nông nghiệp và là nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản. Vì vậy, việc cá chết với số lượng lớn không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm dấy lên lo ngại về chất lượng nguồn nước và nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi.

Theo người dân, thời điểm hiện tại mực nước trong lòng đập đã giảm đáng kể so với trước. Tuy nhiên, ở những vị trí sâu nhất, mực nước vẫn còn khoảng 1,5m. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Đáng chú ý, khu vực thượng nguồn đập Ba Tru là nơi tập trung dân cư và có Nhà máy May Văn Minh - Tân Kỳ đang hoạt động. Từ thực tế này, nhiều người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, đánh giá toàn diện để làm rõ nguyên nhân, tránh những đồn đoán thiếu căn cứ trong dư luận.

Liên quan đến những băn khoăn của người dân, đại diện Nhà máy May Văn Minh cho biết, doanh nghiệp đã hoạt động tại địa phương khoảng 5 năm và đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết tại khu vực đập Ba Tru. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ các hộ dân nhận thầu nuôi cá bị thiệt hại. Trường hợp kết quả kiểm tra xác định nguyên nhân xuất phát từ hoạt động của nhà máy, đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Chính quyền địa phương đã lấy mẫu nước xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Hiện UBND xã Tân Kỳ đã khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước tại đập Ba Tru cho mục đích sinh hoạt và chăn nuôi cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Đồng thời, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến môi trường nước, phối hợp với các đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và đảm bảo an toàn cho người dân.