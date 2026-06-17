Vụ bệnh viện công ở Lào Cai 4 năm không trả lương: Nhiều lao động tiếp tục bị mắc kẹt

TPO - Sau khi tỉnh Lào Cai tiếp nhận và bố trí công tác cho 12 viên chức của Bệnh viện GTVT Yên Bái, (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), 4 viên chức và người lao động còn lại vẫn chưa được giải quyết việc làm, tiếp tục không có lương do vướng mắc trong quá trình bàn giao và giải thể bệnh viện.

Báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện GTVT Yên Bái hơn 4 năm không được trả lương, việc đóng BHXH bị chậm, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Cục Y tế GTVT (Bộ Xây dựng) và tỉnh Lào Cai đã nhiều lần tổ chức làm việc để tìm hướng tháo gỡ.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 145-NQ/ĐU về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, và văn bản số 372/SNV-CCVC của sở Nội vụ, tỉnh Lào Cai về việc đồng ý tiếp nhận viên chức của bệnh viện GTVT Yên Bái. Trong đó, các văn bản của tỉnh Lào Cai thống nhất sắp xếp 14 viên chức của Bệnh viện GTVT Yên Bái vào các vị trí việc làm phù hợp tại các trạm y tế và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện GTVT Yên Bái đã dừng khám, chữa bệnh, nhiều hạng mục xuống cấp sau thời gian dài bỏ không.

Tuy có tên trong danh sách được bố trí việc làm mới tại UBND xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, nhưng đến nay chị Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1979) vẫn chưa được chuyển công tác do vướng mắc trong việc xử lý tồn đọng và bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái giữa tỉnh Lào Cai và Cục Y tế GTVT (Bộ Xây dựng).

"Chúng tôi đã chờ đợi hơn 4 năm để được giải quyết việc làm. Suốt thời gian đó, chúng tôi vẫn đến cơ quan làm việc dù không được trả lương, bảo hiểm xã hội cũng bị chậm đóng. Gia đình tôi có 5 người, chỉ trông vào đồng lương công nhân của chồng. Khi biết có nghị quyết sắp xếp công việc, tôi nghĩ cuộc sống sẽ ổn định trở lại. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn bị giữ lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản, bàn giao, giải thể bệnh viện, trong khi không có lương, cũng không biết bao giờ công việc mới hoàn tất", chị Hoàn nghẹn ngào.

Theo chị Hoàn, việc chưa được nhận công việc mới khiến cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, trong khi những vướng mắc liên quan đến việc bàn giao bệnh viện chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết dứt điểm.

Cùng cảnh ngộ, anh Đặng Văn Ngọc (SN 1973) vẫn đều đặn đến Bệnh viện GTVT Yên Bái làm nhiệm vụ bảo vệ, trông coi tài sản mỗi đêm. Gắn bó với bệnh viện hơn gần 20 năm, anh được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhưng hơn 4 năm qua anh không được nhận lương. Theo dữ liệu trên hệ thống bảo hiểm xã hội, quá trình đóng BHXH của anh đã dừng từ hơn 4 năm 7 tháng trước.

"Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương giáo viên ít ỏi của vợ. Chúng tôi có hai con, trong đó một cháu bị khuyết tật nên chi phí sinh hoạt rất lớn. Khi nghe tin tỉnh có chủ trương sắp xếp, bố trí việc làm, chúng tôi rất mong chờ. Thế nhưng đến nay tôi vẫn chưa được bố trí công việc mới, tiền lương còn nợ chưa được giải quyết, trong khi công việc bảo vệ, trông coi tài sản của bệnh viện tôi vẫn phải duy trì hằng ngày mà không có bất kỳ khoản hỗ trợ nào", anh Ngọc nói.

Chị Hoàn và anh Ngọc mong các cơ quan liên quan sớm có phương án bố trí công việc phù hợp, bảo đảm chế độ tiền lương để ổn định cuộc sống.

Hiện chị Hoàn, anh Ngọc cùng 2 viên chức, người lao động khác vẫn đang "mắc kẹt" giữa khối tài sản của Bệnh viện GTVT Yên Bái đã xuống cấp sau nhiều năm bỏ không. Theo thống kê, ngoài tài sản đã xuống cấp, bệnh viện GTVT Yên Bái hiện còn khoản nợ gần 8 tỷ đồng, bao gồm tiền lương, tiền bảo hiểm của người lao động và các khoản nợ đối với nhà cung cấp.

Ngày 31/5, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định tiếp nhận và điều động 12 viên chức của bệnh viện đến công tác tại các đơn vị y tế trên địa bàn. Tuy nhiên, 2 viên chức làm công tác kế toán cùng 2 lao động hợp đồng không được chấp thuận chuyển công tác, vẫn phải ở lại thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công nợ, quản lý, bảo vệ tài sản và phục vụ quá trình bàn giao bệnh viện.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Y tế GTVT cho biết sẽ chủ động trao đổi, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Lào Cai để nghiên cứu, thống nhất phương án bố trí công tác phù hợp đối với các viên chức còn lại của bệnh viện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

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