Tiếp tục mở đợt đăng ký vé concert Thanh xuân

TPO - Sáng 19/6, ban tổ chức concert Thanh xuân tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Tối cùng ngày, nền tảng đăng ký trực tuyến LaSoong cũng được mở để tăng cơ hội săn vé cho khán giả.

21h tối 19/6, nền tảng LaSoong tiếp tục mở cổng đăng ký nhận vé đợt bốn của concert Thanh xuân.

Ở những đợt đăng ký vé trực tuyến trước đó, hàng nghìn khán giả đã sở hữu tấm vé tham dự sự kiện. Sáng 19/6, ban tổ chức concert Thanh xuân tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Đông đảo bạn trẻ có mặt từ sớm với mong muốn trở thành một phần của concert Thanh xuân.

Khán giả nhận vé concert Thanh xuân kèm theo số báo Hoa học trò. Ảnh: Trọng Tài.

Không khí tại điểm phát vé diễn ra sôi nổi nhưng vẫn được duy trì ổn định nhờ sự hướng dẫn của lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên.

Tại buổi nhận vé trực tiếp, khán giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa học trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận vé mời và vé sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự.

Ban tổ chức concert đề nghị khán giả không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ. Ban tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

Concert Thanh xuân diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 (Hà Nội), quy tụ 12 nghệ sĩ hàng đầu đang được giới trẻ yêu mến.

Ban tổ chức tin tưởng với âm nhạc, ánh sáng và sự tham gia của các nghệ sĩ, concert Thanh xuân sẽ tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần ký ức của mình, đồng thời cảm nhận rõ hơn nhịp đập của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, tự tin, sáng tạo, nhân văn và đầy khát vọng.

Đặc biệt, chương trình cũng có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc, khi toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng.

Trước thềm sự kiện, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia một concert có ý nghĩa đặc biệt.

Dòng người xếp hàng mong sở hữu tấm vé vào concert. Ảnh: Trọng Tài.

Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt 2018 - đồng hành với nhiều sự kiện của báo Tiền Phong. Nữ nghệ sĩ luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết ở những chương trình dành cho thế hệ trẻ.

Chung tâm trạng hào hứng với hàng nghìn khán giả, Ngọc Ánh bộc bạch điều mong muốn nhất sau đêm nhạc là mỗi khán giả sẽ thêm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam và có thêm động lực để theo đuổi những ước mơ của riêng mình. “Mỗi người trẻ, bằng cách riêng, đều có thể đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội”, nữ ca sĩ bày tỏ.

DJ/Producer Hoaprox cũng tiết lộ về màn trình diễn: "Chỉ một chiếc USB, một tai nghe và bàn chơi nhạc dành cho DJ, tôi sẽ trộn lẫn hàng chục ca khúc, theo nhiều thể loại khác biệt để mang lại năng lượng đặc biệt cho concert Thanh xuân”.

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