Chiêu thức tinh vi của các đường dây lừa đảo 'kỳ nghỉ' đang bị Công an TPHCM điều tra

TPO - Hơn 612 tỉ đồng bị chiếm đoạt, 11 doanh nghiệp bị khởi tố, gần 200 bị can bị bắt tạm giam. Những con số vừa được Công an TPHCM công bố cho thấy quy mô đặc biệt lớn của các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sở hữu kỳ nghỉ.

Clip công an TPHCM ập vào các công ty mua bán kỳ nghỉ.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng không sử dụng những chiêu trò lừa đảo qua mạng quen thuộc mà xây dựng cả một hệ thống doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, có văn phòng sang trọng, bộ máy nhân sự bài bản và kịch bản tiếp cận khách hàng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dùng quà tặng làm mồi nhử

Quá trình điều tra cho thấy 11 công ty đều mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ nhưng thực tế các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực và các công ty không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Các đối tượng thuê địa điểm kinh doanh tại các văn phòng, cao ốc, nhà ở nguyên căn bề thế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để xây dựng niềm tin với khách hàng. Nhân sự tại công ty có sự phân công chặt chẽ, cụ thể hoá trách nhiệm của từng bộ phận; xây dựng bộ máy nhân sự bài bản gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, bộ phận gọi điện tìm kiếm khách hàng, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng...

Các công ty bị công an TPHCM triệt phá.

Để tìm kiếm "con mồi", các đối tượng thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khai thác, mua dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. Nhóm "con mồi" được nhắm tới chủ yếu là những người trung niên, cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng (với số lượng lớn) liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là “mồi nhử” nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu sản phẩm.

Khi khách hàng đến công ty, nhân viên kinh doanh đưa ra yêu cầu phải nghe tư vấn 2 tiếng để được tặng các vật phẩm như áo mưa, dù, quạt,… Quá trình tư vấn, các đối tượng giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ của công ty với giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng để khách hàng lựa chọn.

Kịch bản được các đối tượng dàn sẵn cho nhân viên lừa người dân.

Đồng thời, các đối tượng sẽ nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng như trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng; tuỳ thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng; trong 1 năm được hưởng lãi suất từ 8% - 10% trên giá trị hợp đồng; cam kết thu mua lại hợp đồng với giá cao hoặc hỗ trợ sang nhượng lại hợp đồng; hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng các hợp đồng du lịch của khách hàng đang sở hữu tại các doanh nghiệp khác để dẫn dụ khách hàng.

Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ký kết hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản bất lợi cho khách hàng, đồng thời liên tục hối thúc khách hàng ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không đủ tiền được Công ty hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để tiếp tục nộp tiền cho doanh nghiệp.

Giăng bẫy bằng các loại phí phát sinh

Khi nhận thấy công ty không thực hiện đúng các tour du lịch như đã cam kết, khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc khi người mua có nhu cầu sang nhượng hợp đồng, nhân viên sẽ tìm mọi cách thuyết phục khách hàng. Đồng thời đưa ra các tiện ích kèm theo các loại phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân, phí thường niên hoặc các khoản phí phát sinh khác để khách hàng tiếp tục đóng tiền và tin tưởng rằng sẽ được thanh lý, sang nhượng hợp đồng và sinh lợi như đã cam kết ban đầu.

Một bản hợp đồng để lừa khách hàng.

Thực tế, nhân viên tiếp tục đưa khách hàng ký mua hợp đồng khác nhưng bản thân khách hàng không biết đã ký kết hợp đồng đó trên cơ sở các loại phí phải đóng; đa số khách hàng lớn tuổi không xem các nội dung trong hợp đồng, có trường hợp khách hàng không được đọc các nội dung trong hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng mới, khách hàng chưa nhận được hợp đồng chính thức và được các nhân viên hẹn lại với lý do giám đốc không có mặt ở công ty, sau 15 - 30 ngày sau khách hàng mới được nhận hợp đồng, Có trường hợp khách hàng không được giữ hợp đồng, chỉ đến khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại công ty đưa ra nội dung hợp đồng mới ký để chối bỏ trách nhiệm với khách hàng.

Gần 200 đối tượng đến từ 11 doanh nghiệp bị khởi tố.

Với phương thức trên, một số khách hàng bị dẫn dắt với các lời hứa hẹn sinh lợi có thể ký cả chục hợp đồng mà mục đích mong muốn được thanh lý hợp đồng, lấy lại số tiền đã chuyển cho công ty.