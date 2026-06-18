Từ bệnh án điện tử đến bệnh viện thông minh: Lộ trình mới của y tế Việt Nam

TPO - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc thay thế bệnh án giấy bằng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng bệnh viện thông minh, phát triển y tế số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống và Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Frank Hester OBE, nhà sáng lập Công ty TPP, cho rằng các hệ thống y tế trên thế giới đang chịu áp lực ngày càng lớn do già hóa dân số, gia tăng bệnh mạn tính và tình trạng thiếu hụt nhân lực. Theo ông, công nghệ số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để bảo đảm tính bền vững của ngành y tế.

Ông Frank Hester OBE, nhà sáng lập Công ty TPP phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là nền tảng cốt lõi của quá trình chuyển đổi số. Không chỉ thay thế hồ sơ giấy, EMR còn giúp kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các tuyến y tế, tạo điều kiện để bác sĩ tiếp cận đầy đủ thông tin bệnh sử, từ đó nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Theo các chuyên gia, khi dữ liệu y tế được số hóa và chuẩn hóa, đây sẽ là nguồn tài nguyên quan trọng để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ dự báo nguy cơ bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính và nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống y tế.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là mô hình “One Citizen, One Record” (Một người dân, một hồ sơ sức khỏe). Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Frank Hester cho biết mô hình này cho phép toàn bộ thông tin khám chữa bệnh của người dân được quản lý trên một hồ sơ thống nhất, liên thông từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa. Nhờ đó, bác sĩ có thể nhanh chóng truy cập lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và các dữ liệu liên quan để hỗ trợ quyết định lâm sàng.

Các bệnh viện ứng dụng chuyển đổi số.

Theo TTND, PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, trong thời đại dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu y tế chỉ phát huy giá trị khi được số hóa, chuẩn hóa và kết nối liên thông. Đây là điều mà bệnh án giấy không thể đáp ứng.

Việt Nam hiện đã có hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã công nhận giá trị pháp lý của bệnh án điện tử. Chính phủ và Bộ Y tế cũng ban hành nhiều chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó có Chỉ thị số 07/CT-TTg năm 2025 và Thông tư số 13/2025/TT-BYT. Đến nay, hơn 1.200 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chiếm gần 74% tổng số cơ sở y tế.

Việc số hóa bệnh án cũng giúp giảm đáng kể gánh nặng hành chính cho nhân viên y tế, tiết kiệm chi phí lưu trữ, hạn chế các xét nghiệm và chẩn đoán trùng lặp, đồng thời thúc đẩy mục tiêu “3 không” gồm không giấy tờ, không in phim, không dùng tiền mặt trong bệnh viện thông minh.

Đặc biệt, hồ sơ bệnh án điện tử được xem là nền tảng cốt lõi cho việc ứng dụng AI trong y tế. Dữ liệu số hóa sẽ giúp phát triển các công cụ hỗ trợ chẩn đoán, dự báo nguy cơ bệnh tật, cảnh báo tương tác thuốc và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo các chuyên gia, xóa bỏ bệnh án giấy không đơn thuần là thay đổi phương thức lưu trữ hồ sơ mà là bước chuyển chiến lược để xây dựng một nền y tế số hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số.

Trong các phiên thảo luận chuyên sâu, đại biểu tập trung trao đổi về lộ trình phát triển y tế số giai đoạn 2025-2030, vai trò của Trung tâm dữ liệu quốc gia trong quản lý và chia sẻ dữ liệu y tế, cũng như việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ về chuyển đổi số.

Các chuyên gia đánh giá việc xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất ngay từ đầu sẽ giúp Việt Nam tránh tình trạng phân mảnh dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển bệnh viện thông minh và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Theo các đại biểu, khi được hỗ trợ bởi hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử và các nền tảng khám chữa bệnh từ xa, y tế cơ sở sẽ có điều kiện tiếp cận chuyên môn chất lượng cao, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên và giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định: “Trong những năm qua, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đổi số. Đến nay, chúng ta đã cơ bản xây dựng được nền tảng thể chế, cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn ngành. Có thể nói, đường băng cho chuyển đổi số đã được hình thành khá đầy đủ; việc tăng tốc nhanh đến đâu phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực của mỗi đơn vị, mỗi địa phương và toàn ngành”

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành Y tế vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết là sự thiếu đồng đều trong đầu tư và triển khai chuyển đổi số giữa các cơ sở y tế. Thứ hai, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt, vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu y tế vẫn là một thách thức lớn, nhất là trong bối cảnh các mô hình y tế số, bệnh viện thông minh và hồ sơ sức khỏe điện tử ngày càng được triển khai rộng rãi.

“Tôi tin rằng, với quyết tâm cao, sự đồng hành của các đối tác công nghệ cùng việc học hỏi và vận dụng kinh nghiệm quốc tế một cách phù hợp, chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và xây dựng thành công một nền y tế thông minh, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, Thứ trưởng nói.

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