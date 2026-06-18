Phòng khám đa khoa quốc tế Bách Lạc - Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại Đắk Lắk

Với định hướng phát triển bền vững, Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc không ngừng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y bác sĩ, mang đến cho người bệnh dịch vụ y tế chất lượng. Đặc biệt nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chữa trị, phòng khám khẳng định vai trò là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín hàng đầu cho người dân tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận.

Các dịch vụ khám chữa bệnh tại Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc (Số 568 Lê Duẩn, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk) là địa chỉ khám chữa bệnh đa khoa được Sở y tế Đắk Lắk cấp giấy phép hoạt động. Hiện tại Phòng khám đang cung cấp dịch vụ khám và điều trị các bệnh lý sau:

- Bệnh Nam khoa: Viêm nhiễm nam khoa, bệnh về bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, bệnh về tinh hoàn, xuất tinh sớm, yếu sinh lý, bệnh đường tiết niệu…

- Bệnh Phụ khoa: Viêm nhiễm phụ khoa, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến, rối loạn kinh nguyệt, khí hư bất thường, viêm phần phụ, vô sinh hiếm muộn, viêm tiết niệu…

- Bệnh xã hội: bệnh lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, giang mai.

- Kế hoạch hóa: kiểm tra thai sớm, tư vấn đình chỉ thai an toàn

Tất cả các hạng mục thăm khám trên của phòng khám đều đã đăng ký với Sở y tế Đắk Lắk và được phê duyệt, đảm bảo chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

Những thế mạnh nổi bật của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Bách Lạc

Kể từ khi thành lập, phòng khám được đông đảo bệnh nhân đánh giá cao bởi những thế mạnh như:

Đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm

Tại Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc, người bệnh sẽ được thăm khám trực tiếp với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi. Hầu hết bác sĩ đều có trình độ thạc sĩ, chuyên môn cao, được đào tạo bài bản tại các trường Đại Học chính quy và có nhiều năm kinh nghiệm. Nhờ đó mà giúp cho công tác khám chữa bệnh đạt kết quả cao nhất.

Máy móc nhập khẩu với độ chính xác cao

Để giúp chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác, Phòng khám đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới. Tất cả được nhập khẩu từ các nước có nền y học phát triển hàng đầu trên thế giới và đã thông qua kiểm định kỹ càng trước khi sử dụng, độ chuẩn xác cao, tránh xảy ra sai sót nào cho dù là nhỏ nhất.

Công nghệ điều trị an toàn, ít xâm lấn

Phòng Khám luôn ưu tiên lựa chọn kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, vừa giúp đem lại hiệu quả mà còn không gây tổn thương cơ thể, không gây đau, tránh tác dụng phụ và giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn. Điển hình như:

● Cắt bao quy đầu xâm lấn tối thiểu công nghệ Hàn Quốc

● Điều trị viêm lộ tuyến bằng sóng cao tần

● Chữa viêm âm đạo bằng công nghệ ánh sáng sinh học

● Chữa sùi mào gà bằng phương pháp ALA – PDT 3…

Mô hình thăm khám khép kín, riêng tư, bảo mật

Hiểu được tâm lý bệnh nhân khi đi thăm khám các bệnh nhạy cảm thường khá là e ngại. Do đó Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc triển khai mô hình thăm khám khép kín “1 bệnh nhân - 1 bác sĩ – 1 phòng khám”. Qua đó giúp đảm bảo được sự riêng tư cho bệnh nhân, giúp người bệnh thoải mái chia sẻ bệnh tình với bác sĩ. Tất cả những thông tin cá nhân hay hồ sơ bệnh án của người bệnh sẽ đều được được giữ kín.

Thăm khám ngoài giờ, phí không đổi

Phòng khám làm việc từ 8h00 -20h00 cùng ngày, tất cả các ngày trong tuần và cả ngày lễ, không ngày nghỉ. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho người bệnh có thể tranh thủ ngày nghỉ hay thời gian rảnh, giờ tan ca đi khám mà không ảnh hưởng tới công việc. Đặc biệt chi phí khám ngoài giờ không tăng phí, vẫn giữ nguyên như khám giờ hành chính.

Ưu đãi hấp dẫn khi đặt lịch khám online

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc đang áp dụng hình thức đăng ký khám bệnh online (đặt lịch khám online).

Theo đó nếu người bệnh đặt lịch hẹn online sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như:

● Được ưu tiên khám trước mà không phải chờ đợi, xếp số

● Tặng gói khám nam khoa, phụ khoa chỉ từ 230k

● Giảm 30% chi phí điều trị

● Giảm 30% chi phí thủ thuật.

Với ưu đãi này, phòng khám mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với mức giá rẻ. Đặc biệt rất phù hợp với người bệnh ngoại tỉnh, vùng sâu vùng xa hoặc điều kiện kinh tế hạn hẹp có thể yên tâm thăm khám mà không lo ngại về vấn đề chi phí.

Người bệnh có nhu cầu thăm khám tại Đa Khoa Quốc Tế Bách Lạc xin liên hệ:

Địa chỉ: Số 568 Lê Duẩn, Phường Ea Kao, Tỉnh Đắk Lắk

Hotline/zalo: 0888.925.115

Website: https://uytin.phukhoadaklak.net/; https://bv.daklak115.vn/