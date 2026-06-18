Bạn gái Ronaldo và dàn WAGs Bồ Đào Nha

TPO - Bên cạnh mối tình dài một thập kỷ của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez, các nàng WAGs nổi tiếng của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh những màn trình diễn đáng chú ý của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, đời sống tình cảm của các ngôi sao sân cỏ cũng đang thu hút sự quan tâm không kém từ người hâm mộ.

Trong số đó, câu chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez tiếp tục là tâm điểm, đồng thời mở ra sự chú ý dành cho dàn WAGs nổi tiếng của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bạn gái Ronaldo - nàng WAGs quyền lực nhất World Cup 2026

Georgina Rodriguez - bạn gái Ronaldo là nàng WAGs quyền lực nhất World Cup 2026.

Georgina Rodriguez đã vượt ra cái bóng của danh xưng "bạn gái Ronaldo", trở thành người mẫu, doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế có hàng chục triệu người theo dõi.

Georgina Rodriguez giữ được sắc vóc nóng bỏng sau nhiều lần sinh nở.

Sau trận hòa 1-1 thất vọng của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở lượt mở màn World Cup 2026, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ khi không ghi bàn hay kiến tạo.

Trước những tranh cãi, động thái của Georgina Rodriguez - bạn gái Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý khi để lại biểu tượng trái tim như lời động viên quen thuộc mỗi khi siêu sao người Bồ Đào Nha đối diện áp lực.

Trong suốt hành trình thi đấu của Ronaldo ở những giải đấu lớn, Georgina Rodriguez luôn là hậu phương và điểm tựa tinh thần vững chắc của Ronaldo. Hiện Georgina Rodriguez được xem là một trong những nàng WAGs tài năng, quyền lực nhất World Cup 2026.

Georgina từ lâu đã vượt ra khỏi cái bóng của danh xưng "bạn gái Ronaldo". Cô là người mẫu, doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế và là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi. Nghiên cứu từ Pulse Sports tiết lộ Georgina Rodriguez đã ký nhiều hợp đồng nhất trong số tất cả Wags bóng đá vào năm 2023.

Phong cách thời trang hoàn hảo đã giúp cô trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu. Sự xuất hiện trên thảm đỏ của cô tại các tuần lễ thời trang và các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice đã thu hút được sự chú ý từ những người đam mê thời trang cũng như các nhà thiết kế.

Georgina cũng chứng tỏ sức ảnh hưởng khi xuất hiện trên ấn phẩm thời trang và phong cách sống uy tín, bao gồm Vogue, Sorbet và Harper's Bazaar. Cô còn sở hữu chương trình truyền hình thực tế riêng mang tên I Am Georgina. Ngoài việc là biểu tượng phong cách thời trang, Georgina Rodriguez còn dấn thân vào giới kinh doanh. Cô đã cho ra mắt dòng thời trang của riêng mình.

Từ mối quan hệ nổi tiếng với Cristiano Ronaldo cho đến thành công trong ngành thời trang, kinh doanh, hoạt động từ thiện và vai trò là một người mẹ tận tụy, cô đã chứng minh rằng mình không chỉ là người bạn đồng hành với cầu thủ bóng đá được theo dõi nhiều nhất hành tinh.

Tầm ảnh hưởng của Georgina đã vượt xa ra bên ngoài sân cỏ, khiến cô trở thành hình mẫu cho những người khao khát cân bằng giữa thành công, phong cách và tác động xã hội.

Rúben Dias và chuyện tình ồn ào với MC Maya Jama

Ruben Dias và Maya Jama chia tay trong ồn ào.

Hồi tháng 5, Ruben Dias lên tiếng về việc chia tay người dẫn chương trình Love Island, Maya Jama, sau 18 tháng hẹn hò. Anh khẳng định mình không phản bội bạn gái, bất chấp những tin đồn ngoại tình lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

“Maya và tôi luôn có mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau. Không có giới hạn nào bị vượt qua. Tôi khẳng định tôi không ngoại tình, cũng chưa từng có ý định hay bị cám dỗ làm điều đó. Tôi tin rằng Maya xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng trên thế giới này”, Ruben tuyên bố.

Maya Jama là MC, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Anh, được biết đến rộng rãi qua chương trình Love Island. Cả hai từng có khoảng 18 tháng hẹn hò trước khi được cho là chia tay vào cuối tháng 4, thời điểm Maya Jama sang Scotland ghi hình Celebrity Traitors.

Chuyện tình êm đềm của Bernardo Silva và Inês Degener Tomaz

Bernardo Silva và Inês Degener Tomaz.

Trái ngược với sự sôi động của nhiều cặp đôi nổi tiếng, Bernardo Silva và Inês Degener Tomaz lại ghi điểm bằng hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ nhiều năm trước khi Bernardo bước vào giai đoạn đỉnh cao cùng Manchester City và tuyển Bồ Đào Nha. Inês hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh và marketing, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông theo cách ồn ào.

Mối quan hệ của họ được đánh giá là một trong những chuyện tình ổn định nhất trong đội hình Bồ Đào Nha hiện tại. Người hâm mộ thường xuyên nhắc đến họ như hình mẫu của sự đồng hành và thấu hiểu giữa sự nghiệp thể thao đỉnh cao và cuộc sống cá nhân.

Kết cục đau lòng của Diogo Jota và Rute Cardoso

Diogo Jota và Rute Cardoso kết hôn chỉ hai tuần trước khi cầu thủ qua đời vì tai nạn giao thông.

Diogo Jota không thể thi đấu tại World Cup 2026 do anh đã qua đời trước thềm giải đấu. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đưa tên anh vào danh sách đồng hành mang tính biểu tượng và cùng nhau đeo vòng tay kỷ niệm để tri ân người đồng đội quá cố suốt hành trình giải đấu

Ngày 18/6, người hâm mộ có mặt tại sân Houston (Mỹ) đã dành thời gian tri ân Diogo Jota trong trận hoà 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026.

Nhắc đến Diogo Jota, người hâm mộ không thể quên chuyện tình từ thời thanh mai trúc mã với bạn gái Rute Cardoso. Họ kết hôn ngày 22/6/2025, chưa đầy hai tuần trước khi anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Hai người quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và cùng trải qua những năm tháng khó khăn trước khi Jota trở thành cầu thủ nổi tiếng. Chính sự gắn bó từ những ngày đầu đã giúp mối quan hệ của họ nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

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