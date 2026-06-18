Đại án Việt Á tại Đắk Lắk: Phan Quốc Việt nhận thêm án, 7 bị cáo được miễn hình phạt

TPO - Phan Quốc Việt bị tuyên phạt thêm 7 năm tù trong vụ án Việt Á xảy ra tại CDC Đắk Lắk, nâng mức án phải chấp hành lên 30 năm tù. Cùng vụ án, 7 bị cáo được miễn hình phạt.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với Phan Quốc Việt - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

Toà tuyên án 11 bị cáo trong vụ đại án Việt Á tại Đắk Lắk.

HĐXX tuyên phạt Phan Quốc Việt 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo Bản án số 06/2024/HS-PT ngày 18/7/2024 của Tòa án Quân sự Trung ương, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng - cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với mức án trước đó, phải chấp hành hình phạt chung 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với hai bản án trước đó, hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế, HĐXX tuyên phạt 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Huyền Phú An - cựu Giám đốc Công ty An Việt, bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù.

Phan Quốc Việt(áo xanh bìa trái) cùng 11 bị cáo bị tuyên án.

Theo HĐXX, các bị cáo Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á; Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Trưởng phòng Cung ứng Công ty Dược phẩm Huế; Phan Thị Thanh Huyền và Lê Thị Nguyệt Hà, nhân viên Cửa hàng Tân Thành đã tạo điều kiện cho Đinh Lê Lê Na và Trần Thị Nguyên Hằng chiếm đoạt tài sản. Dù một số bị cáo phạm tội hai lần trở lên, HĐXX nhận định các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo quy trình do Phan Quốc Việt đặt ra, không hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, đồng thời thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả nên quyết định miễn hình phạt.

Đối với Trịnh Quang Trí - cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và Đặng Minh Tuyết - cựu Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, HĐXX xác định việc thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19 đã tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn nên được miễn hình phạt.

Đối với Đỗ Hữu Nghị và Trần Huyền Phú An, HĐXX xác định hành vi cho CDC Đắk Lắk mượn hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, chứng từ giao nhận hàng và giúp sức cho việc chiếm đoạt tài sản đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, bị cáo Nghị phạm tội hai lần trở lên nhưng cả hai đều thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc 12 bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 1,55 tỷ đồng, vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17,2 triệu đồng. Tòa tuyên trả lại cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng, đồng thời tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền nộp vượt.

Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1,41 tỷ đồng để sung ngân sách Nhà nước.