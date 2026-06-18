Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Nhóm thiếu niên phục kích, dùng gạch ném nhau khiến 1 người tử vong

Hoàng An

TPO - Bị cáo Đinh Huy Hoàng (SN 2010) cùng 13 thanh, thiếu niên khác bị cáo buộc cầm gạch đuổi ném nhau trên đường khiến một người trong nhóm thương tích ở vùng đầu, tử vong sau một ngày cấp cứu.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 2009) mức án 12 năm tù; Đinh Huy Hoàng (SN 2010) phạt 10 năm tù; hơn 10 bị cáo khác lĩnh án tù treo đến dưới 10 năm tù giam về các tội “Giết người” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo buộc xác định, tối 27/11/2025 nhóm thanh niên có tên "Phúc Thọ" tụ tập, rủ nhau đi chơi trên 3 xe máy, gồm cả xe đã được độ pô để tạo tiếng nổ lớn. Cả nhóm di chuyển trên Quốc lộ 32 hướng Phúc Thọ về Đan Phượng với tốc độ cao, liên tục tăng ga phát ra tiếng nổ lớn, bấm còi inh ỏi gây mất trật tự công cộng.

Khi nhóm Phúc Thọ đi qua cầu Phùng, bị một số thanh niên (không xác định được) chạy từ trong quán nước ra, ném gạch và tạt nước.

Hai bên cứ thế ném gạch vào nhau nhưng không ai bị trúng. Sau đó, nhóm Phúc Thọ cùng di chuyển dàn hàng ngang, phóng xe với tốc độ cao trên Quốc Lộ 32, hướng từ xã Phúc Thọ về xã Đan Phượng để tìm đánh nhóm thanh niên ở quán nước đã ném gạch vào nhóm mình.

screen-shot-2026-06-18-at-164302.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng thời gian trên, nhóm thanh niên xã Ô Diên đi trên 4 xe máy rủ nhau đi chơi, dàn hàng ngang trên Quốc lộ 32 theo hướng từ xã Đan Phượng đi xã Phúc Thọ.

Khi nhóm Ô Diên đi đến đoạn đường gần nghĩa trang Phùng Hưng, gặp nhóm Phúc Thọ đi ngược chiều và hai bên liền chửi bới, thách thức, khiêu khích đánh nhau. Khi đã di chuyển ra xa nhau, nhóm Phúc Thọ bị một thanh niên (không xác định được) khiêu khích bằng cách đánh võng, vẫy tay.

Cho rằng đây là người của nhóm Ô Diên, nhóm Phúc Thọ nhặt gạch rồi lên xe, đuổi đánh.

Nhìn thấy nhóm Phúc Thọ quay xe lại, bị cáo Đinh Huy Hoàng nói với nhóm Ô Diên "lấy gạch ném bọn nó” thì cả nhóm đồng ý.

Nhóm Ô Diên phóng xe đến khu vực ngã 3 nghĩa trang Phùng Hưng, nơi có lối rẽ vào khu tập thể Viện Ngô rồi dừng lại nhặt gạch làm công cụ phục kích, chờ ném vào nhóm Phúc Thọ. Khi nhóm Phúc Thọ đi đến, Hoàng hô "bọn nó đến đây này”, rồi cùng các bị cáo khác lao ra từ hai bên đường, cầm gạch ném về phía đối phương, trúng vào đầu một thanh niên Phúc Thọ.

Bị tấn công, nhóm Phúc Thọ cũng ném gạch lại nhưng không trúng ai rồi cả hai nhóm di chuyển ra xa nhau.

Khi đến khu vực chân cầu Phùng, một thanh niên trong nhóm Phúc Thọ bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu do bị ném gạch. Được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, người này tử vong hôm sau.

Hoàng An
#Hà Nội #Phục Kích #Cầm gạch ném nhau #Ném nhau #Ném người tử vong #Dùng gạch ném chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe