Hà Nội: Nhóm thiếu niên phục kích, dùng gạch ném nhau khiến 1 người tử vong

TPO - Bị cáo Đinh Huy Hoàng (SN 2010) cùng 13 thanh, thiếu niên khác bị cáo buộc cầm gạch đuổi ném nhau trên đường khiến một người trong nhóm thương tích ở vùng đầu, tử vong sau một ngày cấp cứu.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 2009) mức án 12 năm tù; Đinh Huy Hoàng (SN 2010) phạt 10 năm tù; hơn 10 bị cáo khác lĩnh án tù treo đến dưới 10 năm tù giam về các tội “Giết người” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo buộc xác định, tối 27/11/2025 nhóm thanh niên có tên "Phúc Thọ" tụ tập, rủ nhau đi chơi trên 3 xe máy, gồm cả xe đã được độ pô để tạo tiếng nổ lớn. Cả nhóm di chuyển trên Quốc lộ 32 hướng Phúc Thọ về Đan Phượng với tốc độ cao, liên tục tăng ga phát ra tiếng nổ lớn, bấm còi inh ỏi gây mất trật tự công cộng.

Khi nhóm Phúc Thọ đi qua cầu Phùng, bị một số thanh niên (không xác định được) chạy từ trong quán nước ra, ném gạch và tạt nước.

Hai bên cứ thế ném gạch vào nhau nhưng không ai bị trúng. Sau đó, nhóm Phúc Thọ cùng di chuyển dàn hàng ngang, phóng xe với tốc độ cao trên Quốc Lộ 32, hướng từ xã Phúc Thọ về xã Đan Phượng để tìm đánh nhóm thanh niên ở quán nước đã ném gạch vào nhóm mình.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng thời gian trên, nhóm thanh niên xã Ô Diên đi trên 4 xe máy rủ nhau đi chơi, dàn hàng ngang trên Quốc lộ 32 theo hướng từ xã Đan Phượng đi xã Phúc Thọ.

Khi nhóm Ô Diên đi đến đoạn đường gần nghĩa trang Phùng Hưng, gặp nhóm Phúc Thọ đi ngược chiều và hai bên liền chửi bới, thách thức, khiêu khích đánh nhau. Khi đã di chuyển ra xa nhau, nhóm Phúc Thọ bị một thanh niên (không xác định được) khiêu khích bằng cách đánh võng, vẫy tay.

Cho rằng đây là người của nhóm Ô Diên, nhóm Phúc Thọ nhặt gạch rồi lên xe, đuổi đánh.

Nhìn thấy nhóm Phúc Thọ quay xe lại, bị cáo Đinh Huy Hoàng nói với nhóm Ô Diên "lấy gạch ném bọn nó” thì cả nhóm đồng ý.

Nhóm Ô Diên phóng xe đến khu vực ngã 3 nghĩa trang Phùng Hưng, nơi có lối rẽ vào khu tập thể Viện Ngô rồi dừng lại nhặt gạch làm công cụ phục kích, chờ ném vào nhóm Phúc Thọ. Khi nhóm Phúc Thọ đi đến, Hoàng hô "bọn nó đến đây này”, rồi cùng các bị cáo khác lao ra từ hai bên đường, cầm gạch ném về phía đối phương, trúng vào đầu một thanh niên Phúc Thọ.

Bị tấn công, nhóm Phúc Thọ cũng ném gạch lại nhưng không trúng ai rồi cả hai nhóm di chuyển ra xa nhau.

Khi đến khu vực chân cầu Phùng, một thanh niên trong nhóm Phúc Thọ bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu do bị ném gạch. Được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, người này tử vong hôm sau.