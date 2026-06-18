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Giải trí

Thượng úy Lê Văn Thắng ở Sao nhập ngũ qua đời ở tuổi 28

Đỗ Quyên

TPO - Thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời do đột quỵ ở tuổi 28 khiến đồng đội, người thân và nhiều khán giả bàng hoàng. Nam quân nhân từng được yêu mến qua chương trình Sao nhập ngũ 2022.

Trưa 18/6, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời ở tuổi 28 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo chia sẻ từ người thân, anh mất do đột quỵ.

Trao đổi với Tiền Phong, Mai Trần - em gái họ của Thượng úy Lê Văn Thắng - cho biết gia đình nhận được tin báo từ đơn vị tại Bắc Ninh vào tối 17/6. Ngay sau đó, bố mẹ và anh trai của anh lập tức mua vé máy bay ra Bắc. Sự ra đi quá đột ngột của nam quân nhân khiến cả gia đình suy sụp.

“Bố mẹ anh ngất lên ngất xuống. Cú sốc quá lớn, chưa ai có thể chấp nhận được. Nhìn bố mẹ anh mà đau thắt ruột gan. Một ngày thôi mà cậu mợ tóc bạc phơ, nói không ra tiếng. Tỉnh dậy lại gào khóc tên con rồi lại lịm đi”, Mai Trần kể.

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Thượng uý Lê Văn Thắng và dàn sao Sao nhập ngũ.

Theo người thân, Lê Văn Thắng là người hiền lành, sống tình cảm và luôn được mọi người yêu quý. “Anh ấy hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, đức độ, chưa bao giờ phật lòng ai điều gì, ai cũng yêu thương, quý mến”, Mai Trần chia sẻ.

Điều khiến người thân càng đau lòng hơn là dự định của nam quân nhân vẫn còn dang dở. Theo gia đình, anh đã mua vé và dự định cuối tuần này đưa bạn gái về ra mắt hai bên gia đình để chuẩn bị cho chuyện tương lai.

“Anh từng nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình, chuẩn bị cưới vợ nên ai cũng vui mừng. Đến giờ tôi và cả nhà vẫn không thể tin đây là sự thật”, người em họ cho biết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình đã đưa Lê Văn Thắng trở về quê nhà ở Nghệ An. Lễ tang nam quân nhân diễn ra từ 16h30 ngày 18/6, lễ di quan vào lúc 7h30 ngày 19/6.

Không chỉ người thân, nhiều nghệ sĩ từng đồng hành cùng Lê Văn Thắng trong chương trình Sao nhập ngũ 2022 cũng bày tỏ sự tiếc thương.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải lại hình ảnh nam quân nhân trong quân phục cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Tiễn biệt em”. Ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ story nền đen với lời nhắn: “Mong em an nghỉ!”.

Puka đăng lại hình ảnh cũ của Thượng úy Thắng và viết: “Em đi bình an nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ nụ cười hiền hòa của em”.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng gửi lời chia buồn tới gia đình. Không ít người nhắc lại hình ảnh chàng quân nhân trẻ tuổi, điềm đạm và gần gũi từng xuất hiện trong Sao nhập ngũ.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê Nghệ An, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022 với chủ đề Bước chân thần tốc.

Mùa phát sóng năm đó quy tụ nhiều nghệ sĩ như Minh Tú, Hòa Minzy, Anh Tú, Cara, Puka, Duy Khánh và S.T Sơn Thạch. Với ngoại hình sáng, tác phong chuẩn mực và sự thân thiện, Lê Văn Thắng để lại thiện cảm trong lòng khán giả, được nhiều người gọi là “hot boy quân đội”.

Đỗ Quyên
#Lê Văn Thắng #đột quỵ #Sao Nhập Ngũ #quân nhân #nghệ sĩ

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