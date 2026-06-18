Dự thảo Luật đô thị đặc biệt của TPHCM có gì 'đặc biệt'?

TPO - TPHCM đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước.

Thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 18/6, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM cho biết thành phố đã chủ động đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét.

Theo bà Hằng, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tập trung vào nhiều nhóm chính sách quan trọng. Trong đó, nhóm chính sách về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong quản lý và điều hành.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất các cơ chế liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị của một siêu đô thị có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước.

Hiện nay, TPHCM đã trở thành đô thị lớn nhất cả nước nên rất cần cơ chế đặc biệt tạo động lực cho sự phát triển

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều chính sách được đề xuất để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhà nước, kinh tế đêm, các hoạt động văn hóa gắn với phát triển kinh tế cũng như những mô hình phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao cũng là một trong những trụ cột quan trọng được đưa vào dự thảo luật. Đây được xem là nền tảng để TPHCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Dự thảo cũng dành một nhóm chính sách lớn cho việc phát triển nguồn lực. Theo đó, các cơ chế liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư, quản lý và khai thác tài nguyên sẽ được nghiên cứu theo hướng tăng tính chủ động cho thành phố. Đồng thời, thành phố cũng đề xuất các giải pháp nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, dịch vụ công và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc hình thành cơ chế liên kết vùng. Dự thảo luật xác định vùng đô thị đặc biệt với TPHCM đóng vai trò trung tâm, từ đó thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế, hạ tầng, môi trường và các lĩnh vực khác giữa thành phố với các địa phương trong khu vực.

Theo đại diện Sở Tư pháp TPHCM, nội dung dự thảo cũng đặt ra các chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đối với vùng đô thị đặc biệt trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng cao.

Hiện nay, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. UBND TPHCM tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Đại diện Sở Tư pháp trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong tại cuộc họp

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi đề nghị Sở Tư pháp làm rõ những điểm đột phá của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt về các cơ chế phân cấp, phân quyền cho TPHCM khi luật được ban hành.

Trả lời câu hỏi, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM cho biết việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt xuất phát từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM trong giai đoạn mới. Một trong những định hướng quan trọng của dự thảo luật là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thành phố.

Theo bà Hằng, trong quá trình xây dựng dự thảo, TPHCM đã đề xuất một số nội dung phân quyền từ cấp Trung ương, trong đó có những lĩnh vực hiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, để giao cho HĐND và UBND TPHCM quyết định. Dự thảo cũng định hướng trao thêm thẩm quyền cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TPHCM trong việc ban hành các chính sách cụ thể trên cơ sở các cơ chế đặc thù được luật quy định.