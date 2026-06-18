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Xã hội

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Bộ Nội vụ nói về đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Luân Dũng

TPO - Theo đại diện Bộ Nội vụ, một số ý kiến cho rằng “chưa thực sự cần thiết” tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 và không ít công nhân tại các khu công nghiệp có nguyện vọng đi làm để tăng thêm thu nhập.

Chiều 18/6, tại họp báo Bộ Nội vụ, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.

Theo bà Hạnh, đây mới là đề xuất được đưa ra trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn. "Chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo chính thức liên quan đến nội dung trên. Qua theo dõi dư luận, có thể thấy đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau", bà Hạnh chia sẻ.

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Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh: PV

Theo đại diện Bộ Nội vụ, một số ý kiến cho rằng “chưa thực sự cần thiết” tăng thêm 2 ngày nghỉ, bởi nhiều công nhân, người lao động mong muốn chủ động lựa chọn thời gian nghỉ để đưa con đến trường trong dịp khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Trong khi đó, không ít công nhân tại các khu công nghiệp lại có nguyện vọng đi làm để tăng thêm thu nhập.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận và tổng hợp ý kiến của người lao động, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để tham mưu phù hợp", bà Hạnh nói.

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã đưa ra đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ mùng 2/9 đến hết mùng 5/9.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển.

Theo Tổng Liên đoàn, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực. Do đó, dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương, bao gồm: 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, 1 ngày Chiến thắng 30/4, 1 ngày Quốc tế lao động 1/5, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9. Từ năm 2026, sau khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được thể chế hóa, người dân chính thức có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.

Luân Dũng
#Bộ Nội vụ #ngày nghỉ #Quốc khánh #người lao động #thu nhập #công nhân #tổng liên đoàn

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