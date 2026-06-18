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Pháp luật

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Khởi tố TikToker Nguyễn Thiên Hương

Thanh Hà

TPO - Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đã đăng tải 9 video clip trên tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208) với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.

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Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thiên Hương

Ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thiên Hương về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đã đăng tải 9 video clip trên tài khoản TikTok “Hà My” (@h.my3208) với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Thanh Hà
#Khởi tố TikToker bịa đặt vu khống #Xâm phạm quyền lợi bệnh viện #Sử dụng mạng xã hội để kích động #Hành vi lợi dụng tự do dân chủ #Điều tra và xử lý vi phạm pháp luật

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