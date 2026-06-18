Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhặt được chiếc cặp chứa 500 triệu đồng

Minh Đức

TPO - Trên đường đi làm, một người đàn ông ở Ninh Bình bất ngờ nhặt được chiếc cặp chứa 500 triệu đồng tiền mặt. Thay vì giữ lại, người này đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến cơ quan công an trình báo để tìm người đánh rơi.

Ngày 18/6, Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

screen-shot-2026-06-18-at-164656.png
Công an trao trả 500 triệu đồng cho người bị đánh rơi. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại phường Tam Điệp) trên đường đi làm qua Đại lộ Hoa Lư, đoạn thuộc tổ dân phố Trại Vòng, phường Tam Điệp, đã phát hiện một chiếc cặp màu tím bị bỏ quên bên đường.

Kiểm tra bên trong, anh Tuấn bất ngờ phát hiện chiếc cặp chứa số tiền mặt lên tới 500 triệu đồng với nhiều mệnh giá khác nhau. Ngay sau đó, anh đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Tam Điệp trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Điệp đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát trên địa bàn và khu vực lân cận để xác định người đánh mất tài sản.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân số tiền trên là ông Nguyễn Đức H. (SN 1959, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình). Ngay trong sáng cùng ngày, Công an phường Tam Điệp đã liên hệ, xác minh và tiến hành các thủ tục trao trả toàn bộ tài sản cho ông H. theo quy định.

Đánh giá cao hành động đẹp của anh Nguyễn Văn Tuấn, Công an phường Tam Điệp cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng nhằm lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân trong cộng đồng.

Việc làm của anh Tuấn không chỉ giúp người bị mất tìm lại được tài sản có giá trị lớn mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp, những hành động tử tế trong đời sống xã hội.

Minh Đức
#Trao trả tài sản lớn #Vai trò của công an địa phương #Tinh thần trách nhiệm của người dân #Lan tỏa hành động tử tế #Công an Ninh Bình #Nhặt được 500 triệu đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe