Bắt đối tượng dùng gậy đánh chết bạn nhậu

TPO - Bế uống rượu tại nhà của anh N.Đ., sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Bế đã dùng gậy đánh anh N.Đ dẫn đến tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ đối tượng Ksor Bế (SN 1993, trú tại Plơi Toan, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/6, Bế uống rượu tại nhà của anh N.Đ., sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Bế đã dùng gậy đánh anh N.Đ dẫn đến tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

﻿ Đối tượng Bế (áo xanh) và căn nhà nơi xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 6h45 ngày 17/6, Công an xã Ia Tul tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện anh N.Đ. (SN 1988, trú tại xã Ia Tul) tử vong dưới gầm nhà sàn, có dấu hiệu nghi bị sát hại. Ngay sau đó, Công an xã Ia Tul khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh ban đầu.

Chỉ sau gần 4 giờ đồng hồ, Công an xã Ia Tul phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an xã Ia Pa nhanh chóng xác định, truy xét và bắt giữ đối tượng Ksor Bế khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.