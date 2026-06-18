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Bà Lê Thị Thủy tiếp tục làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trường Phong - Như Ý

TPO - Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể.

Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: Như Ý.

Theo đó, hội nghị đã bầu 24 người vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII cũng được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, gồm: bà Trần Lan Phương; bà Nguyễn Thị Minh Hương; bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XII, XIII, XIV, từng trải qua nhiều cương vị công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Từ tháng 3/2026, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trường Phong - Như Ý
#Đại hội Phụ nữ Việt Nam #Phụ nữ Việt Nam #Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam #Lê Thị Thủy

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