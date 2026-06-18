Chủ tịch Quốc hội: Mỗi cơ sở hội phụ nữ phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần.

Sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể.

Sáng tạo và khát vọng vươn lên

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ, vận động viên, doanh nhân, công nhân, nông dân tiêu biểu, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp và nữ cấp ủy, tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều đại biểu thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, tham gia tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Theo Chủ tịch Quốc hội, trên các diễn đàn quốc tế, các nữ đại biểu Việt Nam luôn tự tin, chủ động, đóng góp nhiều sáng kiến, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình tiếp tục được chị em gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn minh, môi trường lành mạnh, bình đẳng, tiến bộ.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới.

“Vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, đề án rất có ý nghĩa như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... mang lại hiệu quả thiết thực...”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Hội phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ XI và đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Như Ý.



Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày. Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hội cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần.

“Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động.



“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.