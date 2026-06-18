Sự điên rồ của MCK

TPO - Không một lời hẹn trước, rapper hàng đầu của thế hệ gen Z Việt tung album mới giữa đêm. Toàn bộ sản phẩm mới của MCK đang thu hút lượt xem/nghe ấn tượng ở các nền tảng.

MCK phát hành cùng lúc 30 ca khúc mới trong album HVL. Đây là sự điên rồ của nhạc Việt khi một album của ca sĩ/rapper thường quy tụ từ 8-13 sản phẩm. Nam rapper không đầu tư làm MV để phát hành trên nền tảng YouTube. Thay vào đó, anh làm Visualizer, như một hình thức đơn giản để khán giả có thêm trải nghiệm phần nhìn.

MCK lại ra nhạc theo kiểu "bất cần" và gây sốt.

Cựu thí sinh Rap Việt mùa 1 đánh cược hoàn toàn vào chất lượng âm nhạc. Vẫn là cách làm thường thấy của MCK khi đột ngột phát hành sản phẩm mới, không cần tạo ra chiến lược truyền thông. MCK cũng không dựa dẫm vào ai để quảng bá album mới, đơn giản chỉ là người nghe tự tìm tới các nền tảng phát hành sản phẩm.

Hầu hết ca khúc trong album HVL đã vượt mốc 100.000 lượt nghe/xem. IDK, Nếu ta chẳng còn, Xa xôi đang trội lên. Riêng bản nhạc Nếu ta chẳng còn được dự đoán chạm mốc một triệu view trong hôm nay và đây chính là đầu tàu đưa MCK lao vào cuộc chiến "trending" đang đến đoạn hấp dẫn của thị trường nhạc Việt.

Đây là album thứ 2 của MCK. 4 năm trước, nam rapper phát hành album 99%, tạo nên cú nổ thật sự của thị trường với thành tích cực tốt ở YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Tính riêng nền tảng Spotify, album 99% hút gần 300 triệu lượt nghe. Khi gộp cả YouTube và đa nền tảng nhạc số, mạng xã hội, 99% sẽ thu về trên một tỷ lượt nghe/xem.

MCK được biết đến rộng rãi từ thành công ở game show Rap Việt mùa một. Khi đó, nam rapper góp mặt ở chung kết, không được gọi tên ở vị trí Quán quân và Á quân. Song, từ khi game show lên sóng, MCK được dự đoán có khả năng thành công lớn nhất nếu gia nhập đường đua nhạc Việt.

Fan tự tìm tới MCK để nghe nhạc.

Sau 6 năm, đúng là MCK thành công nhất trong các thí sinh ở Rap Việt mùa một. Nam rapper phát hành nhạc tới đâu, gây sốt đến đó và luôn dẫn đầu các trào lưu âm nhạc gây sốt trong thời gian gần đây. Cái hay của MCK là hoạt động bản năng, không chạy theo số đông, không truyền thông và không tạo ra câu chuyện để thu hút trên mạng xã hội,

Ngay cả việc cơ bản nhất với một ca sĩ Việt - tung một poster thông báo phát hành sản phẩm mới, ghi rõ ngày và giờ - MCK vẫn không làm. Anh tung nhạc ngẫu hứng, ngay cả khi đăng tải lúc 2h sáng vẫn gây sốt. Điều này chứng tỏ đông đảo khán giả chủ động theo dõi (follow) và đặt sẵn thông báo trên các nền tảng mạng xã hội, phát hành nhạc của MCK.

Sự điên rồ của MCK làm nên khác biệt giữa thị trường nhạc Việt ồn ào, nhiều chiêu trò, là nơi mà số đông nghệ sĩ cạnh tranh từng thứ một để tìm đường nổi tiếng trên mạng xã hội.