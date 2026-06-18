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Pháp luật

Tạm giữ 16 đối tượng xâm nhập dữ liệu cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Với chiêu dụ người chơi “cày thuê” game Free Fire, hứa hẹn trả công từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày, các đối tượng yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại IPhone đời cao, đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đòi tiền chuộc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra, làm rõ về các hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

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Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook, Phòng Cảnh sát hình sự xác định có 2 nhóm đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau.

Nhóm thứ nhất do Trần Văn Tâm (SN 200, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đối tượng thuê căn hộ tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội làm địa điểm hoạt động, chỉ đạo 8 đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm thứ hai do Mai Tiến Giáp (SN 2006, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đối tượng thuê căn hộ tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội để tổ chức hoạt động, chỉ đạo 6 đối tượng khác tham gia.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến Free Fire, một tựa game bắn súng sinh tồn có đông người tham gia, để tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi mua hoặc sử dụng các tài khoản game có thứ hạng cao, các đối tượng chủ động kết bạn, làm quen với người chơi và đưa ra lời mời “cày thuê”, hứa hẹn trả công từ 300 đến 500.000 đồng/ngày.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua các nền tảng mạng xã hội khác, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải sử dụng điện thoại IPhone đời cao. Chúng viện lý do cần liên kết tài khoản game để “cày thuê”, sau đó cung cấp một tài khoản iCloud và hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào thiết bị.

Khi nạn nhân hoàn tất việc đăng nhập, các đối tượng lập tức sử dụng thông tin tài khoản này để truy cập từ xa, kiểm soát trạng thái thiết bị, thu thập thông tin máy và thực hiện thao tác thay đổi quyền quản lý tài khoản. Tiếp đó, các đối tượng tiến hành khóa thiết bị, xóa dữ liệu từ xa khiến nạn nhân mất hoàn toàn quyền sử dụng điện thoại.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát thiết bị, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh để liên hệ với bị hại, yêu cầu chuyển tiền chuộc lại điện thoại. Mức tiền chuộc được đưa ra tùy thuộc vào từng dòng máy và giá trị thiết bị.

Theo cơ quan công an, từ tháng 2/2026 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội đối với nhiều bị hại trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 16 đối tượng thuộc 2 nhóm trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Tội phạm mạng và xâm nhập dữ liệu cá nhân #Hoạt động tội phạm qua mạng xã hội #Lừa đảo qua trò chơi điện tử #Chiếm đoạt tài sản qua thiết bị điện tử #Chuyên án và điều tra tội phạm công nghệ

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