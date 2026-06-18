Sau gần 8 năm, người phụ nữ 71 tuổi vẫn ám ảnh bản 'hợp đồng kỳ nghỉ' của Công ty ALMA

TPO - Từ một buổi tư vấn được quảng bá là hoàn toàn miễn phí, vợ chồng bà S. đã ký "hợp đồng kỳ nghỉ" trị giá hơn 400 triệu đồng. Những lời mời chào hấp dẫn về nghỉ dưỡng, đầu tư và chuyển nhượng sau đó đã đẩy họ vào vòng xoáy đóng tiền kéo dài, để rồi mất hơn 123 triệu đồng và mang theo nỗi tiếc nuối suốt gần một thập kỷ.

Từ viễn cảnh về các kỳ nghỉ trong mơ

Tháng 3/2018, điện thoại của bà M.Q.S (71 tuổi, hiện đang trú tại tỉnh Hưng Yên) gần như ngày nào cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên giới thiệu chương trình nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty ALMA.

"Họ gọi liên tục, nói chỉ cần đến nghe tư vấn, không phải mua gì, không mất đồng nào. Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, nghe nói về những chuyến du lịch, những khu nghỉ dưỡng sang trọng thì cũng thấy thích nên quyết định đi xem thử", bà S. kể.

Các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Một buổi chiều, hai vợ chồng bắt taxi đến trụ sở công ty trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Khung cảnh trước mắt khiến họ hoàn toàn yên tâm: hội trường đông kín người, hàng trăm khách hàng chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu đầy hấp dẫn về mô hình nghỉ dưỡng lâu dài.

Từ 14h đến 17h, những bài thuyết trình liên tiếp được đưa ra với viễn cảnh về các kỳ nghỉ trong mơ tại những nơi cao cấp. Khi chương trình kết thúc, một nhân viên tiếp cận riêng, đưa cho hai vợ chồng xem cuốn tài liệu dày hàng trăm trang với hình ảnh đẹp mắt về các điểm du lịch nổi tiếng.

"Họ khiến mọi người tin tưởng hoàn toàn. Nghe xong ai cũng nghĩ mình đang nắm trong tay một cơ hội rất tốt", bà S. nhớ lại.

Tin vào những lời tư vấn, vợ chồng bà đã ký hợp đồng mua kỳ nghỉ tại một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang với giá hơn 400 triệu đồng.

Những bản hợp đồng mua bán bị cơ quan Công an thu giữ.

Điều đáng nói, hôm ký hợp đồng, hai ông bà không mang theo tiền. Tuy nhiên, nhân viên công ty nhanh chóng trấn an rằng sẽ có người đến tận nhà hoàn tất thủ tục.

Sáng hôm sau, một nam thanh niên cùng một phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên công ty xuất hiện tại nhà bà S., yêu cầu thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng.

"Tôi lên nhà lấy hơn 2.500 USD đưa cho họ. Hôm sau lại vay mượn thêm được 60 triệu đồng để nộp tiếp", bà kể.

Nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, khi bộ hồ sơ hợp đồng được gửi tới, cảm giác hào hứng nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. "Tôi đọc từng trang rồi ngã ngửa. Những gì họ tư vấn hoàn toàn khác với những điều khoản trong hồ sơ. Lúc đó mới hiểu mình đã rơi vào tình thế rất khó", bà nói.

Đến gợi ý vay vốn ngân hàng để tiếp tục thanh toán

Theo phản ánh của bà S., sau khi nhận tiền, nhân viên công ty liên tục gọi điện yêu cầu đóng thêm. Thậm chí, khi khách hàng không có khả năng tài chính, họ còn gợi ý vay vốn từ ngân hàng để tiếp tục thanh toán.

"Chúng tôi kiên quyết không vay. Ngay lập tức họ gây áp lực, nói nếu không nộp đủ tiền thì sẽ mất khoản đã đóng trước đó", bà nhớ lại.

Lo sợ rủi ro, vợ chồng bà nhiều lần gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng và đề nghị hoàn trả tiền. Thế nhưng thay vì giải quyết, phía công ty tiếp tục thuyết phục hai ông bà đóng thêm để nâng tỷ lệ thanh toán lên 90%.

Những tưởng câu chuyện đã khép lại, nhưng đến năm 2024, nhân viên công ty lại liên hệ, thông báo giá trị căn nghỉ dưỡng trước đây đã tăng từ hơn 400 triệu đồng lên trên 1 tỷ đồng và mời gọi gia đình bà nộp thêm từ 300 đến 500 triệu đồng để có thể chuyển nhượng cho người khác.

"Tôi nghe mà không dám tin. Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi không còn tin tưởng nữa", bà S. nói.

Tổng cộng, gia đình bà S. đã nộp hơn 123 triệu đồng.

Gần 8 năm trôi qua, khi theo dõi thông tin về vụ án lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, vợ chồng bà S. không khỏi bàng hoàng.

Những phương thức, thủ đoạn được cơ quan điều tra công bố khiến họ nhớ lại toàn bộ những gì mình từng trải qua và đặt ra câu hỏi: liệu mình có phải là một trong rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy từ những lời mời chào tưởng như vô hại ấy?

Cơ quan Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.