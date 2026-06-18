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Pháp luật

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Bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán động vật nguy cấp liên tỉnh

Nhật Huy

TPO - Từ việc bắt quả tang một đối tượng vận chuyển tê tê Java đi tiêu thụ, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng mở rộng điều tra, triệt xóa đường dây săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm hoạt động liên tỉnh từ Cà Mau về An Giang. Công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm", theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng (từ trái qua phải): Trương Minh Quang, Nguyễn Văn Linh, Lâm Văn Đảm, Võ Văn Thâu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây săn bắt, mua bán tê tê từ tỉnh Cà Mau đưa về tiêu thụ tại phường Rạch Giá.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Võ Văn Thâu (SN 1984) đang vận chuyển một cá thể tê tê Java và một cá thể rắn hổ mang bằng xe máy. Cá thể tê tê được xác định thuộc Nhóm IB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mở rộng điều tra, kết hợp vận động các đối tượng ra đầu thú, ngày 16/6, Phùng Hữu Thịnh (SN 1960), Trương Minh Quang (SN 1977), Lâm Văn Đảm (SN 1978) và Nguyễn Văn Linh (SN 1981) đã đến cơ quan công an trình diện. Khám xét nơi ở của các đối tượng Thâu, Thịnh và Quang, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

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Các cá thể tê tê Java và rắn hổ mang bị lực lượng công an phát hiện thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh khai nhận, đã săn bắt được cá thể tê tê rồi giao cho Lâm Văn Đảm mang đi bán. Sau đó, Trương Minh Quang mua lại từ Đảm và bán cho Phùng Hữu Thịnh. Thịnh tiếp tục bán lại cho Võ Văn Thâu để hưởng chênh lệch. Khi đang vận chuyển cá thể tê tê đi tiêu thụ, Thâu bị lực lượng công an bắt giữ.

Nhật Huy
#mua bán động vật quý hiếm #An Giang #tê tê #tạm giữ hình sự

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