Neymar có con thứ 5

TPO - Giữa lúc cùng tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, Neymar nhận tin vui từ bạn gái Bruna Biancardi sắp sinh thêm con thứ năm.

Neymar và bạn gái Bruna vừa đăng video thông báo chuẩn bị đón con thứ năm. Trong buổi tiệc có sự tham gia của người thân và các con, cặp đôi cho biết đứa trẻ sắp chào đời là bé gái. Khoảnh khắc cả gia đình vỡ òa thu hút sự quan tâm của truyền thông Brazil và fan của cả hai.

Neymar không giấu được niềm hạnh phúc khi biết đứa con sắp chào đời là bé gái. Anh chia sẻ gia đình sớm thành lập nhóm nhạc mang tên "Spice Girls" với các con gái trong gia đình. Câu nói nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Neymar sắp đón thêm con thứ năm.

Em bé sắp chào đời là người con thứ năm của Neymar. Hiện chân sút người Brazil có con trai Davi Lucca với bạn gái cũ Carolina Dantas, con gái Helena với người mẫu Amanda Kimberlly và hai con gái Mavie, Mel với Bruna Biancardi. Bé gái sắp chào đời là con thứ ba của Neymar và Bruna.

Neymar và Bruna hẹn hò từ năm 2021 trước khi công khai mối quan hệ vào đầu năm 2022. Bruna Biancardi sinh năm 1994, là người mẫu, influencer và doanh nhân có tiếng tại Brazil.

Kể từ khi công khai tình cảm, cô thường xuyên xuất hiện bên Neymar trong các sự kiện thể thao, những chuyến du lịch cũng như nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tiền đạo người Brazil.

Trong những ngày diễn ra World Cup 2026, Bruna thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài sân MetLife để cổ vũ tuyển Brazil. Cô đưa hai con gái đến sân, mặc áo đấu mang tên Neymar và trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên khán đài. Hình ảnh gia đình nhỏ của tiền đạo Brazil nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.

Cầu thủ người Brazil và bạn gái Bruna đang gây chú ý ở World Cup 2026.

Đây được xem là niềm vui lớn với Neymar trong giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp. Ở tuổi 34, tiền đạo người Brazil rải qua một kỳ World Cup nhiều cảm xúc. Dù chưa thể ra sân vì chấn thương cơ, anh vẫn là nhận được sự chú ý lớn nhất tại giải đấu.

Trước trận ra quân của Brazil gặp Morocco trên sân MetLife (New York, Mỹ), Neymar xuất hiện trên sân tập lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế. Hàng trăm phóng viên và người hâm mộ theo dõi từng động thái của ngôi sao sinh năm 1992. Sức hút của Neymar không hề suy giảm dù anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Nhiều chuyên gia nhận định World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Mọi diễn biến liên quan đến anh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

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