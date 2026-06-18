Triều Tiên rút đại sứ tại Anh chỉ 1 tháng sau nhậm chức

TPO - Triều Tiên vừa triệu đại sứ tại Anh về nước, chỉ 1 tháng sau khi ông nhận nhiệm vụ, đồng thời hạ cấp quan hệ ngoại giao để đáp trả việc Anh áp lệnh trừng phạt một trại thiếu nhi, theo trang tin chuyên về Triều Tiên NK News.

Đại sứ quán Triều Tiên tại London, Vương quốc Anh. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Triều Tiên tại London cho biết trong tuyên bố gửi NK News, rằng nước này đã rút Đại sứ Mun Myong Sin về nước và hạ cấp quan hệ xuống mức đại biện lâm thời, cho đến khi Anh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon.

Tháng 5 vừa qua, Anh đưa trại Songdowon vào danh sách trừng phạt, cho rằng cơ sở này liên quan đến việc đưa trẻ em Ukraine sang Nga cũng như tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho các em.

Đại sứ quán Triều Tiên cho rằng động thái của Anh là hành động “khiêu khích” và “mang động cơ chính trị”, đồng thời cáo buộc London tìm cách làm hoen ố hình ảnh của Bình Nhưỡng và phá hoại quan hệ giữa Triều Tiên với Nga, theo NK News.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Anh chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào trại Songdowon là hành động ác ý mà London sẽ phải trả giá.

Bình Nhưỡng cho rằng các lệnh trừng phạt này là vô căn cứ và xâm hại quyền lợi của trẻ em Triều Tiên, trong khi Triều Tiên "dành sự chăm sóc quý giá nhất cho trẻ em".

Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh từ chối bình luận về thông tin Đại sứ Mun rời London.

Anh bổ nhiệm đại sứ mới tại Triều Tiên vào năm ngoái, nhưng đại sứ quán nước này ở Bình Nhưỡng vẫn đóng cửa kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19.