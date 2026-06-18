Concert Thanh xuân tiếp tục mở cổng đăng ký vé, định danh chính chủ

TPO - Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho khán giả và uy tín của chương trình, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

Ngày 18/6, nền tảng đăng ký LaSoong tiếp tục triển khai phát hành vé đợt ba theo kế hoạch của ban tổ chức concert Thanh xuân. Số lượng vé trong ngày có giới hạn và được phát hành theo kế hoạch của ban tổ chức.

Sau hai đợt phát hành, concert nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Kết thúc ba đợt phát hành vé trên nền tảng đăng ký, Báo Tiền Phong sẽ dành tặng 1.000 vé mời dự concert cho độc giả theo hình thức phát vé trực tiếp.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, tôn vinh thanh xuân, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phát động hoạt động thiện nguyện, kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện khi đăng ký vé, với mức ủng hộ từ 50.000 đồng.

Toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như xây dựng cầu dân sinh, nhà tình nghĩa, thư viện, hỗ trợ vùng cao, vùng biên giới và triển khai chương trình “Tiền Phong chung tay vì cộng đồng”.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho khán giả và uy tín của chương trình, khâu kiểm soát vé sẽ được siết chặt. Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

Chương trình không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Ban tổ chức cũng lưu ý mỗi vé chỉ dành cho một người và chỉ sử dụng một lần tại cổng kiểm soát.

Vì vậy, khán giả đến xem concert vui lòng chuẩn bị sẵn vé điện tử trên điện thoại, bảo đảm vé hiển thị đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR để làm thủ tục check-in nhanh chóng.

Khán giả cũng cần mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc căn cước điện tử để ban tổ chức đối chiếu thông tin. Vé chỉ có giá trị theo đúng thông tin người đăng ký trên hệ thống.

Ngày 19/6, ban tổ chức phát vé trực tiếp tại trụ sở tòa soạn báo Tiền Phong.

Ban tổ chức concert đề nghị khán giả không mua bán, chuyển nhượng, sao chép, tẩy xóa hoặc sử dụng vé không hợp lệ. Ban tổ chức có quyền từ chối các trường hợp sử dụng vé giả, vé đã quét trước đó hoặc vé không đúng thông tin đăng ký trên hệ thống.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, tôn vinh thanh xuân, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ hàng đầu được giới trẻ yêu thích, cùng âm nhạc, ánh sáng, visual hiện đại, hiệu ứng pháo hoa sân khấu và màn bắn pháo hoa ấn tượng, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm concert bùng nổ, giàu cảm xúc và truyền cảm hứng.

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