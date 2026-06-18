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Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Luân Dũng

TPO - Bộ Tài chính được giao nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Văn phòng Chính phủ có Văn bản ngày 16/6 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật; trình Chính phủ trước ngày 20/6/2026.

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Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính để có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thông tin tại cuộc họp báo trước đó, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Theo quy định, nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình hình nợ thuế, liên hệ qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Luân Dũng
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