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Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ 4 tuyến cao tốc chiến lược

Thanh Hiếu

TPO - Thái Nguyên sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 tuyến cao tốc chiến lược.

Ngày 16/6, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết, việc tổ chức Lễ phát động trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh nhằm thể hiện cam kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030. Trước hết là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% ngay trong năm đầu tiên của giai đoạn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Khẩu hiệu hành động giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh đã đề ra là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Tăng tốc phát triển; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Theo ông Tuấn, muốn đạt mục tiêu trên, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải rất nỗ lực, quyết tâm. Theo đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai và thực hiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua thực hiện 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Phát triển công nghiệp công nghệ cao; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển hạ tầng đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, bền vững.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ cao, các nhà đầu tư chiến lược.

Đặc biệt, Thái Nguyên cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, tập trung đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc chiến lược: Mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới; hoàn thành cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; đầu tư cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 khu công nghiệp đang giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng, thu hút đầu tư; tiếp tục thu hút nhà đầu tư, thực hiện 20 khu công nghiệp mới theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của quốc gia, mang đẳng cấp quốc tế; từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi”. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân.

Thanh Hiếu
#Du lịch hồ trên núi #Thái Nguyên #Thi đua yêu nước

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