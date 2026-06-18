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Huế:

Xót xa hai mẹ con cùng mắc tâm thần tử vong dưới sông

Ngọc Văn

TPO - Hai mẹ con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng mắc bệnh tâm thần tại xã Quảng Điền (TP. Huế) được phát hiện tử vong dưới sông. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chiều 18/6, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con tử vong dưới sông tại khu vực bến nước phía sau nhà các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Hoàng Thị Lệ (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đi cúng giỗ về đã ghé thăm nhà chị dâu là bà T.T.T. (SN 1962). Không thấy bà T. và con trai là anh H.T.C. (SN 1983) ở nhà, bà Lệ đi tìm quanh khu vực.

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Thi thể bà T.T.T. được tìm thấy cách bến nước khoảng 200m vào trưa 18/6.

Tại bến nước phía sau nhà, bà Lệ phát hiện ba chiếc dép nhựa của hai mẹ con để lại nên trình báo Tổ An ninh trật tự thôn An Xuân Tây và Công an xã Quảng Điền.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông và khu vực nghi xảy ra vụ việc. Đến khuya 17/6, thi thể anh H.T.C. được phát hiện dưới sông, cách vị trí để lại dép không xa.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm bà T.T.T. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đã huy động lực lượng, phương tiện rà soát xuyên đêm.

Đến trưa 18/6, thi thể bà T. được tìm thấy cách bến nước khoảng 200m. Theo chính quyền địa phương, bà T. và anh C. đều mắc bệnh tâm thần, thuộc diện bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong khi hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngọc Văn
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