Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời thẳng những vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 18/6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Kinh Bắc trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Tại hội nghị, cử tri phường Kinh Bắc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề dân sinh đang được người dân đặc biệt quan tâm.

Nổi bật là tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh XT1 thuộc tổ dân phố Thượng Đồng; công tác thu gom, xử lý rác thải; tiến độ thực hiện Dự án giãn dân Đồng Mái - Thượng Đồng; việc rà soát các dự án chậm triển khai và bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Kinh Bắc.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị tỉnh tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể; quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người dân có đất thu hồi phục vụ các dự án; tạo điều kiện cho thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp, ổn định sinh kế. Việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở cũng là những nội dung được cử tri đề cập.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề mà người dân quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực và đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng thời, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Liên quan đến các công trình động lực của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Bắc Ninh đang ưu tiên triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay với Hà Nội. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Về việc xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cho biết tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công. Đối với phường Kinh Bắc - địa bàn có số lượng trụ sở dôi dư tương đối lớn - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ghi nhận những nỗ lực của phường Kinh Bắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.