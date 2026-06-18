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Hoàn thành cưỡng chế nhà mặt đường phố cổ ở Hà Nội bị chiếm dụng nhiều năm

Trần Hoàng

TPO - Ngày 18/6, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã hoàn thành cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc tài sản công tại số 31 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm.

Vào hồi 8h phút ngày 18/6/2026, Tổ thực hiện cưỡng chế đã tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc tài sản công và tiến hành triển khai lực lượng tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Đại Dương.

Sau khi công bố Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 14/2/2026 của UBND Thành phố Hà Nội và thực hiện việc mở khóa cửa theo quy định, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành hỗ trợ đóng gói toàn bộ tài sản của gia đình ông Ngô Ngọc Lâm ra khỏi diện tích nhà đất tại số 31 phố Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Gia đình ông Ngô Ngọc Lâm đã tự nguyện di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi diện tích nhà, đất đang sử dụng tại 31 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm và không có ý kiến kiến nghị, khiếu nại gì khác.

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Cơ quan chức năng phường thực hiện nhiệm vụ di dời tài sản bên trong nhà công 31 Lãn Ông.

Để bảo đảm hoạt động cưỡng chế, UBND phường Hoàn Kiếm đã xây dựng phương án chi tiết, huy động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách nhằm đảm bảo buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng luật đồng thời có văn bản đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội chỉ đạo phòng Chính sách Người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công cùng UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng chính sách bị lợi dụng, lôi kéo tụ tập gây mất an ninh trật tự trong thời gian cưỡng chế.

Việc cưỡng chế kết thúc vào hồi 12h30 phút cùng ngày. Quá trình tổ chức cưỡng chế diễn ra an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nhà chuyên dùng tại số 31 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là tài sản công có diện tích 138,2 m² (gồm tầng 1 và tầng 2 mặt phố). Tài sản này trước đây do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mai Anh Phát (nay là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương) thuê của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội theo hợp đồng ký ngày 24/6/2015.

Tuy nhiên, quá trình thuê và sử dụng, doanh nghiệp này đã có nhiều sai phạm về quản lý tài sản công. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê nhà, đất cho Nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời, công ty này đã tự ý cơi nới, làm thay đổi hiện trạng tài sản công: Doanh nghiệp đã tự ý trổ cửa tại tầng 2 và tầng áp mái để đi thông sang diện tích hộ dân lân cận.

Mặc dù Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã có văn bản nêu rõ lý do vi phạm và yêu cầu trả lại nhà , đồng thời đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định, doanh nghiệp vẫn không khắc phục triệt để vi phạm và không bàn giao lại tài sản.

Ngày 14/2/2026, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc cưỡng chế thu hồi diện tích nhà, đất tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở tại số 31 Lãn Ông.

Đến ngày 4/3, UBND phường Hoàn Kiếm ban hành Thông báo số 158 yêu cầu doanh nghiệp phải bàn giao lại nhà chuyên dùng trước ngày 10/3/2026.

Ngày 15/5, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 192 tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại địa chỉ trên.

Trần Hoàng
#Cưỡng chế tài sản công tại Hà Nội #Thu hồi nhà mặt phố cổ #Vi phạm quản lý tài sản công #Chuyển giao tài sản cho nhà nước #An ninh trật tự trong cưỡng chế #cưỡng chế #31 Lãn Ông #tài sản công #UBND phường Hoàn Kiếm

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