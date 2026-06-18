Người phát ngôn Bộ Công an nói về hành vi phạm tội trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi, điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án.

Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại hội nghị, phóng viên báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về những phương thức, thủ đoạn mới nổi lên trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã xử lý 1.985 vụ án với 4.671 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Theo ông Toản, tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ; công tác điều tra, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, phục vụ tốt nhất cho đầu tư, phát triển.

Quang cảnh hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: PV.



Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, có 2 vấn đề nổi lên liên quan đến loại tội phạm này. Thứ nhất, là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực. Đây cũng là vấn đề mà Ban Chỉ đạo rất quan tâm, nhất là trong việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính công. Việc này gắn liền với tinh thần xây dựng bộ máy kỷ luật, kỷ cương, liêm chính.

Vấn đề thứ hai, là tình trạng tham nhũng xảy ra tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân có xu hướng gia tăng, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vi phạm xảy ra cả ở khu vực nhà nước lẫn khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Các hành vi phổ biến gồm: Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm về đầu tư công và các quy định về đấu thầu.

Về phương thức thủ đoạn, nổi lên 5 vấn đề chính:

Trước hết là sự cấu kết móc nối giữa đối tượng trong cơ quan nhà nước và đối tượng ngoài xã hội, hình thành thông đồng xuyên suốt chuỗi hoạt động từ đầu tư, đấu thầu đến nghiệm thu, thanh quyết toán. Hình thành các lợi ích nhóm, cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán công trình, lợi dụng chức vụ can thiệp cho nhà thầu trúng thầu, sử dụng doanh nghiệp trung gian, "hệ sinh thái" để che giấu dòng tiền.

Hai là, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc cấp các loại giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để thu thêm phí ngoài, liên quan đến tham nhũng vặt.

Ba là, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý tài sản, quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp và xử lý tài sản công để thực hiện hành vi định giá thấp tài sản nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá gây thất thoát.

Bốn là lợi dụng chuyển đổi số để che giấu tội phạm. Đây là hành vi, xu hướng quy luật của tội phạm thế giới. Các đối tượng lợi dụng tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính trực tuyến.

Thứ năm, là lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu ví dụ, điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Vừa qua Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty và 187 đối tượng về hành vi này.

Về giải pháp đối với các loại tội phạm này, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cần xác định phải nhận diện sớm, đi trước tội phạm trên cơ sở bám sát các dấu hiệu hoạt động. Đồng thời, cần tăng cường công tác phòng ngừa, xây dựng mô hình quản trị quốc gia liêm chính, kỷ luật công vụ gắn với kiểm soát quyền lực.

Bên cạnh đó, cần tập trung giải pháp mạnh mẽ với thủ đoạn mới trên không gian số, sớm hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu để phục vụ phòng ngừa, đấu tranh; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính trong hệ thống chính trị và nhân dân.