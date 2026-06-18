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Người lính

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Báo chí là cầu nối gắn kết Quân đội và nhân dân

Nguyễn Minh

TPO - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh, những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên chuyên trách quốc phòng - an ninh đã lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường gắn kết Quân đội với nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

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Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tin về kết quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhờ đó, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về QĐND Việt Nam tiếp tục tạo được ấn tượng tốt đẹp. Báo chí Trung ương, địa phương và báo chí Quân đội đã tập trung tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các hội nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kết quả xây dựng Quân đội, sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó là các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, công tác dân vận, quân dân y kết hợp, công tác tuyển quân, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự, hội thao, hội diễn; hoạt động đối ngoại quốc phòng… Qua đó, làm nổi bật vai trò, những đóng góp của Quân đội cũng như những tình cảm sâu đậm của nhân dân, bạn bè quốc tế dành cho QĐND Việt Nam.

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Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nói chung và công tác báo chí Quân đội nói riêng.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí Quân đội đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về Quân đội. Các sản phẩm báo chí luôn đề cao tính Đảng, tính nhân dân, tính trung thực, lấy thông tin tích cực là chủ đạo.

Các cơ quan báo chí cũng đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội đạt chất lượng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.

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Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí tham dự buổi gặp mặt.

Đặc biệt, gần đây các cơ quan báo chí đã đăng, phát nhiều tin, bài phản ánh đóng góp của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam, Dân quân tự vệ cả nước tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế và nhận được nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phóng viên báo chí chuyên trách về quốc phòng, an ninh – những người đã không quản ngại khó khăn, vất vả để đưa tin, phản ánh kịp thời hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

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Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi gặp mặt.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; làm nổi bật bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam; bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Trong đó tập trung vào các khâu đột phá trọng tâm như nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng Quân đội chính quy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ trong nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường...

Nguyễn Minh
#Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa #báo chí cách mạng Việt Nam #Bộ Quốc phòng #Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam #báo chí quân đội #nhiệm vụ quân sự quốc phòng #Bộ đội Cụ Hồ #Quân đội và nhân dân #Quốc phòng Việt Nam #Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

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