Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

Cùng tham gia đoàn công tác T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường T.Ư Hội SVVN; anh Lương Minh Trường - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía Báo Tiền Phong, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập; nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập và các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong.

Tại buổi gặp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Tiền Phong luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; đồng thời mong muốn Báo tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn giao phó.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Phạm

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, tuần tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, anh Bùi Quang Huy đề nghị đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo tập trung cao điểm cho công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội. Trong đó, chú trọng xây dựng các bài, tuyến bài giới thiệu những đoàn viên, cán bộ Đoàn tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những cơ sở Đoàn có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Đồng thời, Báo Tiền Phong cần quan tâm phản ánh những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của họ khi đảm nhiệm công tác trong địa bàn rộng, thiếu nhân sự.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Phạm

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Duy Phạm

Trao đổi về chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết đây là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Theo anh Bùi Quang Huy, các cơ quan báo chí của Đoàn đều có bề dày truyền thống, lịch sử phát triển lâu năm, đồng thời khẳng định được vị thế, uy tín và có nhiều đóng góp quan trọng.

Trong bối cảnh việc sắp xếp các cơ quan báo chí đang được triển khai theo chủ trương chung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục theo sát tình hình, chủ động nghiên cứu và đề xuất những phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đổi mới, tinh gọn tổ chức với việc phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc Đoàn.

Trước những thay đổi có thể diễn ra trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo giữ vững tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, lạc quan, tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ xúc động khi tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của báo được đón đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tới thăm và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Phạm

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự quan tâm, đồng hành của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cá nhân đồng chí Bí thư thứ nhất trong suốt thời gian qua.

Những chia sẻ, định hướng của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh và động lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Tiền Phong. Ảnh: Duy Phạm

Báo cáo về hoạt động của tòa soạn trong 6 tháng đầu năm, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chung, song, Báo Tiền Phong vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động chuyên môn và đạt những kết quả tích cực.

Công tác kinh tế báo chí ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động được duy trì, bảo đảm. Đặc biệt, Báo Tiền Phong tiếp tục ghi dấu ấn với 3 giải thưởng tại Giải Báo chí Quốc gia năm nay.

Hiện, Báo Tiền Phong đang khẩn trương hoàn thiện số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Ngoài ra, Báo cũng vinh dự được T.Ư Đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức chương trình nghệ thuật “Concert Thanh Xuân” chào mừng thành công của Đại hội.

Thay mặt Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng xin hứa, tập thể Báo Tiền Phong sẽ luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đoàn, truyền thông hiệu quả nhất cho các sự kiện trọng đại và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Bí thư tin tưởng giao phó.