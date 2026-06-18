Hiến kế gửi Đoàn: Cần một hệ sinh thái để thanh niên khởi nghiệp lớn mạnh

TPO - Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đề xuất tổ chức Đoàn tiếp tục đóng vai trò cầu nối chính sách, xây dựng một “hệ sinh thái” khởi nghiệp toàn diện, từ đào tạo, kết nối, hỗ trợ vốn đến mặt bằng sản xuất.

Doanh nhân trẻ phải là lá cờ đầu

Chia sẻ những mong muốn gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Văn Đại - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Đoàn và Hội LHTN cần dành sự quan tâm nhiều hơn tới lực lượng doanh nhân trẻ. Đây là những người đang trực tiếp tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

Theo anh Đại, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phải là lực lượng tiên phong, là lá cờ đầu trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Để thực hiện được mục tiêu đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh rất cần sự đồng hành chặt chẽ của tổ chức Đoàn và Hội LHTN trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ.

“Doanh nhân trẻ hiện nay không chỉ cần vốn mà còn cần môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi để phát triển bền vững”, anh Đại nhấn mạnh.

Một dự án khởi nghiệp của thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp hội viên, anh đề xuất Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tăng cường tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội thảo chuyên đề giữa doanh nhân trẻ với lãnh đạo chính quyền, các sở, ngành. Đây sẽ là kênh quan trọng để doanh nghiệp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đồng thời giúp cơ quan quản lý kịp thời tháo gỡ những “nút thắt” về thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai, mặt bằng sản xuất và tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Điểm nhấn trong những mong muốn của Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh là xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho thanh niên. Anh cho rằng, tổ chức Đoàn và Hội LHTN chính là lực lượng có khả năng tập hợp đông đảo thanh niên có khát vọng khởi nghiệp. Nếu kết nối hiệu quả với Hội Doanh nhân trẻ sẽ hình thành một cộng đồng doanh nhân trẻ rộng lớn, nơi các hội viên có thể sử dụng sản phẩm của nhau, hỗ trợ nhau phát triển và cùng tạo dựng giá trị.

Từ thực tiễn đó, anh đề xuất nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thông qua sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội LHTN và Hội Doanh nhân trẻ nhằm nâng đỡ các ý tưởng sáng tạo, các dự án khởi nghiệp tiềm năng của thanh niên.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao giải ý tưởng khởi nghiệp.

Để phong trào khởi nghiệp của thanh niên phát triển bền vững, cần xây dựng một hệ sinh thái quy tụ doanh nghiệp trẻ với sự tham gia của các tổ chức Đoàn, hiệp hội doanh nhân, cơ quan quản lý nhà nước, các quỹ đầu tư và cơ sở đào tạo. Hệ sinh thái này không chỉ tạo môi trường kết nối giữa các doanh nhân trẻ mà còn giúp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và tiếp cận nguồn vốn.

Thông qua các câu lạc bộ, diễn đàn, chương trình cố vấn và mạng lưới doanh nhân thành đạt, các doanh nghiệp trẻ có cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Đồng thời, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trẻ sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng, giúp gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ.

Hoạt động của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp trẻ giới thiệu sản phẩm.

Đặc biệt, anh Đại mong muốn Đoàn và Hội LHTN tham mưu với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu thành lập một khu hoặc cụm công nghiệp dành cho doanh nhân trẻ. Đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp các doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất ổn định, giảm chi phí đầu tư ban đầu và tăng cơ hội phát triển lâu dài.

Đoàn là cầu nối giữa doanh nhân trẻ và chính quyền

Là người đã có hơn 15 năm gắn bó với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cho biết bản thân là một trong những người trưởng thành từ môi trường hoạt động của Hội dưới sự đồng hành của Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh.

Hiện doanh nghiệp của anh hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, kho bãi và logistics. Anh tham gia hội từ năm 2013 và nhanh chóng nhận thấy giá trị mà tổ chức mang lại.

“Từ khi tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ các thế hệ doanh nhân đi trước. Đặc biệt, thông qua sự kết nối của Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển sản xuất kinh doanh”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2015, anh được vinh danh là gương mặt doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc. Đó là dấu mốc quan trọng trong hành trình lập nghiệp của một doanh nhân trẻ.

“Đến thời điểm này, tôi khẳng định việc tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh là một lựa chọn đúng đắn”, anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, Hội Doanh nhân trẻ không chỉ là nơi hỗ trợ phát triển kinh doanh mà còn là môi trường để hội viên thể hiện trách nhiệm xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

Trong suốt nhiều năm qua, doanh nghiệp của anh luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội do Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Riêng năm 2025, anh đã dành hơn 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 300.000 đồng để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện.

“Thông qua các hoạt động của Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh, vị thế của doanh nhân trẻ được thể hiện đúng nơi, đúng thời điểm. Chúng tôi không chỉ làm kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với xã hội”, anh Hùng cho biết.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tham gia hoạt động an sinh xã hội, trao quà tặng thanh niên khó khăn.

Từ trải nghiệm thực tế của mình, anh Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp, đồng thời là kênh thông tin hiệu quả giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo anh, ngày càng nhiều thanh niên có khát vọng làm giàu chính đáng nhưng vẫn thiếu môi trường để học hỏi và kết nối. Vì vậy, việc giới thiệu, tập hợp những người trẻ có ý tưởng khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ sẽ giúp họ được hỗ trợ từ những doanh nhân đi trước, giảm rủi ro và tăng cơ hội thành công.

Bên cạnh đó, các doanh nhân trẻ cũng kỳ vọng tổ chức Đoàn và Hội LHTN tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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