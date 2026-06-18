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Giới trẻ

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Tổ chức thi giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc

Diệu Nhi

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2026” nhằm tạo môi trường thực hành, giao lưu và sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn quốc.

Cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2026” nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Đoàn triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

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Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025.

Đây cũng là hình thức giáo dục mới nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ thông qua âm nhạc, nghệ thuật và các hoạt động tương tác trên nền tảng số. Góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, sự tự tin, tư duy hội nhập và năng lực thích ứng quốc tế của cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi cũng tạo sân chơi lành mạnh, hiện đại, có tính lan tỏa; tăng cường giao lưu, kết nối cán bộ Đoàn, Hội, Đội giữa các địa phương, đơn vị; phát hiện, tuyên dương các cá nhân có năng khiếu, khả năng sử dụng ngoại ngữ, góp phần thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ trong thanh thiếu nhi.

Thí sinh, nhóm thí sinh đăng ký dự thi một trong các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp; tiếng Trung Quốc; tiếng Nga; tiếng Đức; tiếng Nhật; tiếng Lào; tiếng Khmer.

Từ ngày 5/7 - 22/7/2026, mỗi tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Cán sự Đoàn, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài chủ động tổ chức sơ loại, lựa chọn giới thiệu tối đa 10 tiết mục dự thi bằng 1 trong 8 nhóm ngôn ngữ nêu trên, bao gồm tiết mục cá nhân hoặc tiết mục nhóm.

Ở vòng bán kết, các thí sinh/nhóm thí sinh chuẩn bị 1 video clip có độ dài tối đa 5 phút thể hiện và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 04/8/2026. Kết thúc vòng bán kết, Ban Tổ chức lựa chọn tối đa 16 thí sinh và 16 nhóm thí sinh có kết quả tốt nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc.

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Cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn quốc năm 2026” nhằm tạo môi trường thực hành, giao lưu và sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn quốc.

Đối với bảng cá nhân, giải Nhất sẽ được trao tặng 10 triệu đồng, quà tặng, Bằng khen của Trung ương Đoàn và cơ hội tham gia 1 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn. Đối với bảng nhóm, giải Nhất sẽ được trao tặng 10 triệu đồng, quà tặng, Bằng khen của Trung ương Đoàn cho mỗi cá nhân và nhóm có cơ hội tham gia 1 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn.

Diệu Nhi
#ngoại ngữ #cuộc thi #Ban Bí thư Trung ương Đoàn #cán bộ Đoàn #Hội #Đội #thanh thiếu nhi #hội nhập quốc tế #Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh #Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM

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