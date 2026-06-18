Diễn tập hiệp đồng ứng phó tình huống khẩn cấp quy mô lớn tại TB4

TPO - Cháy lớn tại tòa tháp đôi, rò rỉ phóng xạ độc hại, sập đổ công trình hàng loạt và triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc là những tình huống giả định được đưa vào cuộc diễn tập hiệp đồng ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế quy mô lớn do Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 18/6.

Ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108).

﻿ ﻿ ​ Cuộc diễn tập có đề mục “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với các lực lượng tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế”.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự diễn tập có lãnh đạo Bộ Y tế; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và đại biểu Bộ Công an.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Bệnh viện 108 tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự với sự phối hợp, hiệp đồng thực binh của nhiều đơn vị trong và ngoài Quân đội như: Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Công binh, Binh chủng Hoá học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) và lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an Hà Nội.

Diễn tập được xây dựng trên cơ sở các tình huống giả định sát thực tiễn, có tính chất phức tạp, liên hoàn và đặc biệt nghiêm trọng: cháy tại khoa Nội cơ xương khớp (tầng 19 khối nội tòa tháp đôi) Bệnh viện 108; rò rỉ phóng xạ hóa chất độc hại, nguy hiểm tại Trung tâm máy gia tốc, Bệnh viện 108; tình huống sập đổ công trình và thiết lập, triển khai bệnh viện dã chiến.

Video: Diễn tập tình huống cháy tại khoa Nội cơ xương khớp (tầng 19 khối nội tòa tháp đôi) Bệnh viện 108.

Theo đó, sau khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng tại chỗ triển khai các phương án, hướng dẫn những người mắc kẹt thoát nạn theo thang bộ và báo cáo cấp trên. Giám đốc Bệnh viện 108 báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị tăng cường lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và trực thăng để sơ tán người mắc kẹt tại tòa tháp đôi.

Các nạn nhân sau khi được hướng dẫn sơ tán, nhanh chóng được đưa về vị trí an toàn, đồng thời được Tổ Quân y của Bệnh viện tiến hành sơ cứu ban đầu, chống sốc, chống ngạt khí và chuyển đến khu cấp cứu, điều trị.

Tại tình huống xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất, phóng xạ độc hại, Bệnh viện đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp: tổ chức phong tỏa và bảo vệ hiện trường, đặt biển cảnh báo phóng xạ, chống tràn bằng giấy thấm chuyên dụng và cách ly khu vực sự cố.

Tuy nhiên, nồng độ phóng xạ cao khiến sự cố vượt quá khả năng của Bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Binh chủng Hóa học tăng cường lực lượng ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng triển khai trạm quan trắc phóng xạ cơ động; tiến hành quan trắc, quan sát báo cáo kết quả về Sở chỉ huy hiện trường...

Video: Tình huống rò rỉ phóng xạ hóa chất độc hại, nguy hiểm tại Trung tâm máy gia tốc, Bệnh viện 108

Trong tình huống giả định xảy ra chập điện gây cháy, nổ kho gas của một hộ kinh doanh làm sập đổ công trình hàng loạt tại khu chung cư. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lệnh cho Binh chủng Công binh, Bộ đội Biên phòng và Bệnh viện 108 kết hợp với lực lượng tại chỗ ứng cứu thảm họa sập đổ công trình; thiết lập bệnh viện dã chiến cấp 3 thu dung, cấp cứu nạn nhân.

Ngay khi nhận được lệnh, các lực lượng, phương tiện đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, giải cứu nạn nhân trong khu vực sập đổ.

Video: Thiết lập, triển khai bệnh viện dã chiến.

Một trong những điểm đáng chú ý và khẳng định bước phát triển mới của lực lượng quân y là việc lần đầu tiên mô hình Bệnh viện dã chiến 108 được triển khai tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Đây là Bệnh viện dã chiến cấp 3 có quy mô 100 giường bệnh với nhiều trang thiết bị y tế như máy X-quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, giường bệnh, dụng cụ phẫu thuật, thuốc...

Kết quả đạt được trong cuộc diễn tập đã cho thấy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Ban chỉ đạo; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và các cơ quan chức năng trong xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế; trình độ chuyên môn, khả năng cơ động, tổ chức cứu hộ cứu nạn, cấp cứu và điều trị nạn nhân hàng loạt.

Đây cũng là dịp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, quy trình, kế hoạch ứng phó; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Bệnh viện 108 đối với nhiệm vụ phòng thủ dân sự; xây dựng thế trận ứng phó thảm họa ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.