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Bộ Y tế vào cuộc vụ hơn 200 ca nhập viện sau ăn bánh mì tại Đồng Tháp

Chúc Trí

TPO - Liên quan vụ hơn 200 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra, làm rõ. Đây là vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm thứ hai liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc trong thời gian gần đây.

Số liệu từ địa phương cho thấy, tính tới sáng 18/6, đã có 218 người phải nhập viện nghi do ngộ độc khi ăn bánh mỳ tại cơ sở Hồng Ngọc ở phường Đạo Thạnh vào sáng 16/6. Các nạn nhân nhập viện với triệu chứng điển hình của nhiễm độc thực phẩm cấp tính. Hiện, sức khỏe của phần lớn bệnh nhân đã ổn định, nhưng có 4 ca nặng phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

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Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đóng cửa.

Sau khi ghi nhận vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đây là vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm thứ 2 liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được đề nghị chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng với đó, Sở tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Y tế Đồng Tháp cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt cơ sở chế biến, cung cấp đồ ăn nhanh.

Trước đó, cơ quan chức năng phường Đạo Thạnh đã lập tổ kiểm tra liên ngành, tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Hồng Ngọc từ chiều ngày 16/6.

Chúc Trí
#ngộ độc thực phẩm #Đồng Tháp #bánh mì #An toàn thực phẩm #Y tế

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