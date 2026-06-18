Chuyên gia Việt Nam và quốc tế 'hiến kế' thúc đẩy hồ sơ bệnh án điện tử, xây dựng bệnh viện thông minh

Ngày 18/6 tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam" đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, các cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo bệnh viện cùng nhiều diễn giả đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh.

Toàn cảnh hội thảo. Nguồn TPP.

Sự kiện do Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức, tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), phát triển bệnh viện thông minh, khai thác dữ liệu y tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế nhận định chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu của ngành y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để xây dựng thành công hệ sinh thái y tế số, việc số hóa dữ liệu mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là khả năng kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Y tế và các chuyên gia đã chia sẻ định hướng phát triển chuyển đổi số y tế giai đoạn 2025-2030, đồng thời đánh giá những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Việt Nam. Các tham luận cũng chỉ ra nhiều thách thức liên quan đến hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, khả năng liên thông dữ liệu và yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

PGS.TS. Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế phát biểu tại sự kiện. Nguồn TPP.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập và Chủ tịch TPP - doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu của Vương quốc Anh. Với gần 30 năm kinh nghiệm phát triển các nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai các chương trình y tế số quy mô lớn, ông Frank Hester đã mang đến góc nhìn quốc tế về các yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số y tế.

Theo ông Frank Hester, kinh nghiệm từ Vương quốc Anh cho thấy thành công của bệnh viện số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn nằm ở khả năng kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các tuyến chăm sóc, giúp bác sĩ tiếp cận đầy đủ thông tin và đưa ra quyết định điều trị hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái y tế lấy người bệnh làm trung tâm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của TPP cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng hệ thống y tế cơ sở kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe. Nhiều mô hình triển khai thành công tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác đã được giới thiệu như những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.

Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập và Chủ tịch TPP - doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu của Vương quốc Anh. Nguồn TPP.

Buổi chiều cùng ngày, hội thảo tiếp tục với các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử quy mô lớn, chuyển đổi số y tế lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển bệnh viện thông minh và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, phiên trao đổi về triển khai EMR đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu khi các chuyên gia quốc tế chia sẻ bài học từ hàng nghìn dự án triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên thế giới, bao gồm cả các chương trình quy mô quốc gia. Các ý kiến cho rằng để triển khai thành công EMR, cần có sự đồng bộ giữa hạ tầng công nghệ, quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực và sự cam kết của lãnh đạo các cơ sở y tế.

Trong các phiên thảo luận về bệnh viện thông minh, nhiều chuyên gia nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa quản trị bệnh viện và cải thiện trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện thông minh không đơn thuần là ứng dụng công nghệ hiện đại mà là mô hình vận hành dựa trên dữ liệu, kết nối và lấy người bệnh làm trung tâm.

Đối với trí tuệ nhân tạo, các đại biểu nhận định AI đang mở ra nhiều cơ hội trong hỗ trợ chẩn đoán, cá thể hóa điều trị, quản lý bệnh viện và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần được thực hiện trên nền tảng dữ liệu chất lượng cao, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về đạo đức, bảo mật và an toàn thông tin.

Kết thúc hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế thống nhất rằng chuyển đổi số, hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu y tế và bệnh viện thông minh sẽ là những trụ cột quan trọng định hình tương lai ngành y tế. Những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ tại hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái y tế số hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân.