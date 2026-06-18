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Sức khỏe

Ajido Vietnam phát động chiến dịch “7 ngày ăn sạch sống chất” lan tỏa lối sống khỏe mạnh đến cộng đồng

P.V

Ngày 27/05/2026, AJIDO Vietnam chính thức phát động chiến dịch cộng đồng “7 Ngày Ăn Sạch Sống Chất”, diễn ra từ ngày 27/05 đến ngày 30/07/2026 trên nền tảng Facebook và TikTok. Chương trình hướng đến việc khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, duy trì lối sống tích cực và chia sẻ những thay đổi tích cực trong hành trình chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến việc xây dựng lối sống lành mạnh, AJIDO triển khai chiến dịch “7 Ngày Ăn Sạch Sống Chất” nhằm khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen ăn uống khoa học và lan tỏa những thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

Người tham gia sẽ ghi lại hành trình ăn sạch trong 7 ngày bằng hình ảnh hoặc video, sau đó đăng tải bài viết công khai kèm hashtag #7ngayansachsongchat và #AJIDO để chia sẻ trải nghiệm cũng như những thay đổi bản thân cảm nhận được trong quá trình thực hiện thử thách.

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Thử thách “7 Ngày Ăn Sạch Sống Chất” với AJIDO

Đồng hành cùng chiến dịch là các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực fitness và lifestyle như Phương Linh, Hoàng Nguyễn, Trần Trung Nhân, An Nguyễn Fitness, Mai Thế Dân và Tra & Trọc. Bên cạnh việc lan tỏa lối sống lành mạnh, AJIDO cũng mong muốn nâng cao nhận thức về vai trò của việc kiểm soát khẩu phần ăn thông qua các giải pháp hỗ trợ quản lý dinh dưỡng như cân nhà bếp thông minh AJIDO SmartChef S1.

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Tổng giá trị giải thưởng của chương trình gần 10 triệu đồng, bao gồm:

01 Giải Nhất trị giá 4.500.000 VNĐ:

● Máy massage mini cầm tay cao cấp AJIDO MINI Q6

● Cân nhà bếp thông minh AJIDO SmartChef S1

● Cân sức khỏe điện tử thông minh AJIDO S5 PRO

02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.300.000 VNĐ:

● Cân nhà bếp thông minh AJIDO SmartChef S1

● Cân sức khỏe điện tử thông minh AJIDO S5 PRO

03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 790.000 VNĐ:

● Cân nhà bếp thông minh AJIDO SmartChef S1

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 30/07/2026. Kết quả chương trình dự kiến được công bố vào ngày 01/08/2026 trên các kênh truyền thông chính thức của

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Giải thưởng của thử thách “7 Ngày Ăn Sạch Sống Chất”

Đại diện của AJIDO Vietnam, cho biết:

"Chúng tôi tin rằng việc xây dựng một lối sống lành mạnh không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn. Chỉ cần duy trì những thói quen tích cực mỗi ngày, mỗi người đều có thể tạo ra những chuyển biến đáng kể cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình. Thông qua thử thách ‘7 Ngày Ăn Sạch Sống Chất’, AJIDO mong muốn tạo ra một không gian để mọi người cùng chia sẻ trải nghiệm, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng."

AJIDO là thương hiệu chăm sóc sức khoẻ thông minh ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2021. Với sứ mệnh “Wellness Simplified” - Đơn giản hoá việc chăm sóc sức khoẻ thông qua những sản phẩm hữu ích, tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày - đến nay AJIDO đã có hơn 150.000 khách hàng tin dùng. Không dừng lại ở thị trường trong nước, AJIDO chính thức có mặt tại Malaysia từ quý III/2026 và đặt mục tiêu trở thành thương hiệu chăm sóc sức khoẻ hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm được phân phối chủ yếu qua các kênh thương mại điện tử tại website www.ajido.vn và các sàn thương mại điện tử.

P.V
#Ajido Vietnam #Ăn Sạch #Lối sống khỏe mạnh #Thử thách 7 ngày #Chăm sóc sức khỏe

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