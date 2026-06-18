Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương, rà soát biên chế cơ sở

TPO - Bộ Nội vụ cho biết thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương khu vực công.

Hoàn thiện chính sách tiền lương

Tại họp báo chiều 18/6, Bộ Nội vụ đã thông tin về những kết quả công tác quý II và một số nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Cùng với đó, cơ quan này cũng đã triển khai xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đề án hướng tới xây dựng cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao.

Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu các cơ chế tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về biên chế, trình độ chuyên môn và khối lượng công việc giữa các xã, phường.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc bố trí, sử dụng cũng như thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Điểm nổi bật quan trọng khác, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và tham mưu hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời ban hành Nghị định số 162/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Rà soát biên chế cơ sở

Trong quý III/2026, Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành địa phương; đẩy mạnh tinh giản đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát, tham mưu về biên chế của hệ thống chính trị, đặc biệt là biên chế cấp cơ sở, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thời gian tới, cơ quan này cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương khu vực công; đồng thời theo dõi sát tình hình tranh chấp lao động và đình công để kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý…