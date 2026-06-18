Khẩn trương hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

TPO - Tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khơi thông nguồn lực về đất đai phát triển đất nước.

Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc phòng chống lãng phí có chuyển biến rõ, đi vào nguồn lực cụ thể và địa chỉ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Công tác phát hiện, xử lý sai phạm tiếp tục được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời chú trọng hơn yêu cầu thu hồi tài sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 30 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 18/6. Ảnh: TTXVN.



Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 1.985 vụ án, 4.671 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Kết luận điều tra, truy tố một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đặc biệt là khởi tố, điều tra một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến môi trường, năng lượng, công trình dự án lớn như: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, dự án sân bay Long Thành...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu một số yêu cầu lớn. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Chống tham nhũng là để làm trong sạch quyền lực; chống tiêu cực là để giữ vững chuẩn mực công vụ; chống lãng phí là để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước. Làm tốt công tác này phải góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo môi trường ổn định, minh bạch, lành mạnh để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng trao đổi tại hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: PV.



Yêu cầu thứ hai, là chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý từng vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát, thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang bảo toàn, phong tỏa, xử lý tài sản ngay từ đầu; từ kiểm tra bằng hồ sơ sang giám sát bằng dữ liệu.

Yêu cầu thứ ba, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đạt mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính và các cơ quan đơn vị liêm chính. Xây dựng thể chế không thể tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Không vì phòng chống tham nhũng mà làm cán bộ sợ sai, không biết làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Yêu cầu thứ tư, là kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn và thu hồi tài sản sớm hơn và xử lý trách nhiệm cụ thể hơn.

Nhận diện đầy đủ kẽ hở làm phát sinh tham nhũng

Về nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần thực hiện một số vấn đề.

Đầu tiên, cần tiếp tục cụ thể hóa thật nhanh, thật chắc Nghị quyết số 04 của Trung ương và Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phải chỉ đạo ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội và khẩn trương hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khơi thông nguồn lực về đất đai phát triển đất nước.

Đồng thời, phải hoàn thành tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Xác định rõ quy định nào cần sửa, quy định nào bỏ, thủ tục nào cắt giảm, thẩm quyền nào phân cấp, trách nhiệm nào bổ sung và cơ chế kiểm soát nào cần thiết lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển biến đột phá trong phòng chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy phải chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình dự án tồn đọng, các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Đặc biệt là 3.896 cơ sở nhà đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân không quyết liệt để tồn đọng kéo dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải tổng kiểm kê, số hóa, rà soát, đánh giá các nguồn lực của đất nước và phải trả lời cho được 5 câu hỏi: Nguồn lực nào đang tồn đọng?; Nguồn lực nào phân bổ sai?; Nguồn lực nào chưa định giá đúng?; Nguồn lực nào phải kiến tạo mới?; Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ?.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu.

Nhiệm vụ nữa, là cần tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp; coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả việc xử lý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban Chỉ đạo thống nhất từ nay đến hết năm 2026 là phải kết thúc điều tra, xử lý 16 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến bảo vệ môi trường, khoáng sản, năng lượng, an toàn thực phẩm, dự án sân bay Long Thành, các vụ việc liên quan đất đai, tài chính ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác để cảnh tỉnh, cảnh báo, không để lặp lại sai phạm cũ.